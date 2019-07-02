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У Маневичах водій за кермом легковика збив учня

У Маневичах водій за кермом легковика збив учня
На вулиці Незалежності у райцентрі Маневичі під колеса автомобіля Great Wall потрапив 11-річний хлопець.

ДТП трапилася учора, 13 березня, - повідомляє Нацполіція у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 43-річний житель райцентру. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річного місцевого учня, котрий перебігав проїжджу частину у невстановленому місці. Хлопця госпіталізували у дитяче відділення Маневицької районної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Маневичі, аварія, учень
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