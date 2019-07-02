У Маневичах водій за кермом легковика збив учня





ДТП трапилася учора, 13 березня, - повідомляє



За кермом автомобіля перебував 43-річний житель райцентру. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річного місцевого учня, котрий перебігав проїжджу частину у невстановленому місці. Хлопця госпіталізували у дитяче відділення Маневицької районної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Незалежності у райцентрі Маневичі під колеса автомобіля Great Wall потрапив 11-річний хлопець.ДТП трапилася учора, 13 березня, - повідомляє Нацполіція у Волинській області. За кермом автомобіля перебував 43-річний житель райцентру. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річного місцевого учня, котрий перебігав проїжджу частину у невстановленому місці. Хлопця госпіталізували у дитяче відділення Маневицької районної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію