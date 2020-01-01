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«Волиньгаз» під час карантину обслуговуватиме громадян дистанційно

«Волиньгаз» під час карантину обслуговуватиме громадян дистанційно
У зв'язку з карантином, з 16 березня по 3 квітня, задля безпеки споживачів, Центри обслуговування клієнтів переходять в режим онлайн.

Про це йдеться на сторінці АТ "Волиньгазу" у Facebook.

Тому під час карантину обслуговування споживачів "Волиньгазу" проводитиметься дистанційно.

Виконати рекомендації МОЗ у зв’язку із карантином та вирішити газові питання допоможуть онлайн-сервіси:
- особистий кабінет на сайті 104.ua.
- мобільний додаток 104Mobile для Android
- мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
- чат-бот «7104ua» у Viber
- контакт центр
067 33 39 104, (0332) 280 104

Зазначають, детально інформуватимуть про подальші дії щодо режиму дистанційного обслуговування.

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Теги: карантин, коронавірус, центри обслуговування клієнтів, дистанційно
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