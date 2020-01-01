«Волиньгаз» під час карантину обслуговуватиме громадян дистанційно
Сьогодні, 19:16
У зв'язку з карантином, з 16 березня по 3 квітня, задля безпеки споживачів, Центри обслуговування клієнтів переходять в режим онлайн.
Про це йдеться на сторінці АТ "Волиньгазу" у Facebook.
Тому під час карантину обслуговування споживачів "Волиньгазу" проводитиметься дистанційно.
Виконати рекомендації МОЗ у зв’язку із карантином та вирішити газові питання допоможуть онлайн-сервіси:
- особистий кабінет на сайті 104.ua.
- мобільний додаток 104Mobile для Android
- мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
- чат-бот «7104ua» у Viber
- контакт центр
067 33 39 104, (0332) 280 104
Зазначають, детально інформуватимуть про подальші дії щодо режиму дистанційного обслуговування.
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Про це йдеться на сторінці АТ "Волиньгазу" у Facebook.
Тому під час карантину обслуговування споживачів "Волиньгазу" проводитиметься дистанційно.
Виконати рекомендації МОЗ у зв’язку із карантином та вирішити газові питання допоможуть онлайн-сервіси:
- особистий кабінет на сайті 104.ua.
- мобільний додаток 104Mobile для Android
- мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
- чат-бот «7104ua» у Viber
- контакт центр
067 33 39 104, (0332) 280 104
Зазначають, детально інформуватимуть про подальші дії щодо режиму дистанційного обслуговування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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