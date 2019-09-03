«Що і за скільки у «Там Тамі»: набори та інгредієнти для приготування суші. ВІДЕО*
Сьогодні, 14:00
Луцька журналістка Ірина Костюк зняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».
Про це йдеться на сторінці гіпермаркету у Facebook.
Новий випуск "Що й за скільки у Там Тамі" буде цікавий поціновувачам традиційної японської кухні. Ірина Костюк розповість про набори та інгредієнти для приготування суші, які можна придбати в гіпермаркеті.
Детальніше - у відео.
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Про це йдеться на сторінці гіпермаркету у Facebook.
Новий випуск "Що й за скільки у Там Тамі" буде цікавий поціновувачам традиційної японської кухні. Ірина Костюк розповість про набори та інгредієнти для приготування суші, які можна придбати в гіпермаркеті.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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