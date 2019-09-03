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«Що і за скільки у «Там Тамі»: набори та інгредієнти для приготування суші. ВІДЕО*

«Що і за скільки у «Там Тамі»: набори та інгредієнти для приготування суші. ВІДЕО*
Луцька журналістка Ірина Костюк зняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».

Про це йдеться на сторінці гіпермаркету у Facebook.

Новий випуск "Що й за скільки у Там Тамі" буде цікавий поціновувачам традиційної японської кухні. Ірина Костюк розповість про набори та інгредієнти для приготування суші, які можна придбати в гіпермаркеті.

Детальніше - у відео.


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Теги: відеоблог, японська кухня, суші
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