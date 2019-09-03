«Що і за скільки у «Там Тамі»: набори та інгредієнти для приготування суші. ВІДЕО*

Ірина Костюк зняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».



Про це



Новий випуск "Що й за скільки у Там Тамі" буде цікавий поціновувачам традиційної японської кухні. Ірина Костюк розповість про набори та інгредієнти для приготування суші, які можна придбати в гіпермаркеті.



Детальніше - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька журналістказняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».Про це йдеться на сторінці гіпермаркету у Facebook.Новий випуск "Що й за скільки у Там Тамі" буде цікавий поціновувачам традиційної японської кухні. Ірина Костюк розповість про набори та інгредієнти для приготування суші, які можна придбати в гіпермаркеті.Детальніше - у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію