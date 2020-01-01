У «ПортCity» заради безпеки відвідувачів проводять протиепідемічні заходи. ФОТО*





Про це



«Здоров'я та безпека відвідувачів для нас на першому місті. Від 13 березня кінотеатр PremierCity тимчасово не працює. Якщо ви купували квитки у кіно та хочете повернути гроші, телефонуйте за номером (067) 334 50 86», - йдеться у дописі.



Інші частини ТРЦ «ПортCity» працюють у штатному режимі, щодо змін у графіку роботи будуть оперативно повідомляти на сторінках у соціальних мережах.



На території ТРЦ вживають такі заходи:



- щоденне прибирання з використанням ефективного дезінфікуючого засобу усіх контактних поверхонь, а саме поручні в ліфтах, дверні ручки, санвузли, роторні двері, столи фудкорту тощо,

- щодення миття підлоги з використанням дезінфікуючого засобу;

- у вбиральнях та на касах усіх розважальних зон встановлені спеціальні дозатори з дезрозчином для дезінфекції рук;

- у ТРЦ «ПортCity» працює потужна система вентиляції, яка обладнана фільтрами типу «G4», які очищують повітря, постачають його до ТРЦ, без повторного використання витяжного повітря. Фільтри змінюються вчасно за сигналом комп’ютера;

- орендарі «ПортCity» проводять інструктажі своїм працівникам щодо запобігання розповсюдження інфекції: хворі співробітники не відвідують офіси, в приміщенні регулярно відбуваються провітрювання;

- медичні працівники ТРЦ «ПортCity» готові виміряти гостям температуру в будь-який час та за необхідності надати маски. Медичний пункт знаходиться на території арени розваг «GeneratorCity»;

- встановлені пам’ятки з рекомендаціями ВООЗ щодо збереження здоров’я;

- кожні три години перевіряють температуру у працівників ТРЦ, провітрюють та кварцують приміщення.



Рекомендують дотримуватись рекомендацій МОЗ України, правил особистої гігієни, а у випадках проявів перших симптомів захворювання звертатись до лікаря.



«Бережіть своє здоров’я! А ми робимо усе, аби ваше перебування у «ПортCity» було максимально безпечним», - заявили у ТРЦ «ПортCity».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» заради безпеки відвідувачів проводять необхідні протиепідемічні заходи щодо запобігання поширення коронавірусної інфекцію Covid-19.Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.«Здоров'я та безпека відвідувачів для нас на першому місті. Від 13 березня кінотеатр PremierCity тимчасово не працює. Якщо ви купували квитки у кіно та хочете повернути гроші, телефонуйте за номером (067) 334 50 86», - йдеться у дописі.Інші частини ТРЦ «ПортCity» працюють у штатному режимі, щодо змін у графіку роботи будуть оперативно повідомляти на сторінках у соціальних мережах.На території ТРЦ вживають такі заходи:- щоденне прибирання з використанням ефективного дезінфікуючого засобу усіх контактних поверхонь, а саме поручні в ліфтах, дверні ручки, санвузли, роторні двері, столи фудкорту тощо,- щодення миття підлоги з використанням дезінфікуючого засобу;- у вбиральнях та на касах усіх розважальних зон встановлені спеціальні дозатори з дезрозчином для дезінфекції рук;- у ТРЦ «ПортCity» працює потужна система вентиляції, яка обладнана фільтрами типу «G4», які очищують повітря, постачають його до ТРЦ, без повторного використання витяжного повітря. Фільтри змінюються вчасно за сигналом комп’ютера;- орендарі «ПортCity» проводять інструктажі своїм працівникам щодо запобігання розповсюдження інфекції: хворі співробітники не відвідують офіси, в приміщенні регулярно відбуваються провітрювання;- медичні працівники ТРЦ «ПортCity» готові виміряти гостям температуру в будь-який час та за необхідності надати маски. Медичний пункт знаходиться на території арени розваг «GeneratorCity»;- встановлені пам’ятки з рекомендаціями ВООЗ щодо збереження здоров’я;- кожні три години перевіряють температуру у працівників ТРЦ, провітрюють та кварцують приміщення.Рекомендують дотримуватись рекомендацій МОЗ України, правил особистої гігієни, а у випадках проявів перших симптомів захворювання звертатись до лікаря.«Бережіть своє здоров’я! А ми робимо усе, аби ваше перебування у «ПортCity» було максимально безпечним», - заявили у ТРЦ «ПортCity».

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