З ураженої коронавірусом Італії терміново евакуюють українців





Про це стало відомо на позачерговому засіданні 14 березня Кабінету Міністрів України, -



Також на позачерговому засіданні Кабміну обговорили процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.



Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці.Про це стало відомо на позачерговому засіданні 14 березня Кабінету Міністрів України, - повідомляє пресслужба Кабміну.Також на позачерговому засіданні Кабміну обговорили процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

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