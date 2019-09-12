Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ





Про це на сторінці у Faceboook Ігор Поліщук.



Зупинки матимуть скляні стіни із захисною прозорою бронеплівкою, дерев’яні лавки, електронні табло для відображення часу прибуття громадського транспорту, табло типу «Сітілайт» з інформаційною двосторонньою панеллю, панель USB-роз’ємів для зарядки гаджетів, табло-вказівник, комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, внутрішнє освітлення тощо.



Відтак, зупинки облаштують біля РЦ «Промінь» (дві зупинки), а також на зупинках громадського транспорту «Департамент соціальної політики», «Медколедж», «Драмтеатр», «ЦУМ», «Київський майдан», «Школа №5» та «Вулиця Електроапаратна».



Розумні табло розмістять на таких зупинках громадського транспорту: «Вулиця Бенделіані», «Готель «Лучеськ», «Міська лікарня» (на двох зупинках), «Школі №23», «Гімназія №4» (на двох зупинках), «Вулиця Даньшина», «Братський міст», «Вулиця Шевченка», «Електротермометрія», «40 квартал», «Луцький національний технічний університет», «Торговий центр «Гостинець», «Школа №5», «Залізничний вокзал», «Вулиця Авторемонтна», «Площа Героїв Майдану», «Проспект Соборності», «Завокзальний ринок» (на двох зупинках), «Школа №24».



Вищевказане обладнання придбають за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту реалізувати міжнародний проект «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).



На фотографіях представлений орієнтовний вигляд нових зупинок та табло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до 15 липня планують облаштувати 9 нових «розумних» зупинок громадського транспорту та 22 електронних табло.Про це на сторінці у Faceboook повідомив радник Луцького міського головиЗупинки матимуть скляні стіни із захисною прозорою бронеплівкою, дерев’яні лавки, електронні табло для відображення часу прибуття громадського транспорту, табло типу «Сітілайт» з інформаційною двосторонньою панеллю, панель USB-роз’ємів для зарядки гаджетів, табло-вказівник, комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, внутрішнє освітлення тощо.Відтак, зупинки облаштують біля РЦ «Промінь» (дві зупинки), а також на зупинках громадського транспорту «Департамент соціальної політики», «Медколедж», «Драмтеатр», «ЦУМ», «Київський майдан», «Школа №5» та «Вулиця Електроапаратна».Розумні табло розмістять на таких зупинках громадського транспорту: «Вулиця Бенделіані», «Готель «Лучеськ», «Міська лікарня» (на двох зупинках), «Школі №23», «Гімназія №4» (на двох зупинках), «Вулиця Даньшина», «Братський міст», «Вулиця Шевченка», «Електротермометрія», «40 квартал», «Луцький національний технічний університет», «Торговий центр «Гостинець», «Школа №5», «Залізничний вокзал», «Вулиця Авторемонтна», «Площа Героїв Майдану», «Проспект Соборності», «Завокзальний ринок» (на двох зупинках), «Школа №24».Вищевказане обладнання придбають за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту реалізувати міжнародний проект «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).На фотографіях представлений орієнтовний вигляд нових зупинок та табло.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію