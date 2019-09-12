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Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ

Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
У Луцьку до 15 липня планують облаштувати 9 нових «розумних» зупинок громадського транспорту та 22 електронних табло.

Про це на сторінці у Faceboook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Зупинки матимуть скляні стіни із захисною прозорою бронеплівкою, дерев’яні лавки, електронні табло для відображення часу прибуття громадського транспорту, табло типу «Сітілайт» з інформаційною двосторонньою панеллю, панель USB-роз’ємів для зарядки гаджетів, табло-вказівник, комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, внутрішнє освітлення тощо.

Відтак, зупинки облаштують біля РЦ «Промінь» (дві зупинки), а також на зупинках громадського транспорту «Департамент соціальної політики», «Медколедж», «Драмтеатр», «ЦУМ», «Київський майдан», «Школа №5» та «Вулиця Електроапаратна».

Розумні табло розмістять на таких зупинках громадського транспорту: «Вулиця Бенделіані», «Готель «Лучеськ», «Міська лікарня» (на двох зупинках), «Школі №23», «Гімназія №4» (на двох зупинках), «Вулиця Даньшина», «Братський міст», «Вулиця Шевченка», «Електротермометрія», «40 квартал», «Луцький національний технічний університет», «Торговий центр «Гостинець», «Школа №5», «Залізничний вокзал», «Вулиця Авторемонтна», «Площа Героїв Майдану», «Проспект Соборності», «Завокзальний ринок» (на двох зупинках), «Школа №24».

Вищевказане обладнання придбають за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту реалізувати міжнародний проект «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).

На фотографіях представлений орієнтовний вигляд нових зупинок та табло.
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ

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Теги: розумні зупинки, сучасні табло, Луцьк
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