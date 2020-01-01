Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 15 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у неділю очікується мінлива хмарність, без опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометценру.
Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 4-6° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометценру.
Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 4-6° тепла.
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