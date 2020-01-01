Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 15 березня





Про це



Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.



У Луцьку - мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 4-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у неділю очікується мінлива хмарність, без опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометценру.Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.У Луцьку - мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 4-6° тепла.

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