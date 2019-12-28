У Луцьку «накрили» підпільне казино. ФОТО





Так, прокурори Луцької місцевої прокуратури спільно з працівниками Управління патрульної поліції та Луцького відділу поліції 13 березня у Луцьку викрили нелегальний гральний заклад, де у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино, - повідомляє



У ході огляду у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.



Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.



Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку припинили діяльність одного підпільного казино.Так, прокурори Луцької місцевої прокуратури спільно з працівниками Управління патрульної поліції та Луцького відділу поліції 13 березня у Луцьку викрили нелегальний гральний заклад, де у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино, - повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У ході огляду у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

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