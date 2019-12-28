вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку «накрили» підпільне казино. ФОТО

У Луцьку «накрили» підпільне казино. ФОТО
У Луцьку припинили діяльність одного підпільного казино.

Так, прокурори Луцької місцевої прокуратури спільно з працівниками Управління патрульної поліції та Луцького відділу поліції 13 березня у Луцьку викрили нелегальний гральний заклад, де у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино, - повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У ході огляду у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.

Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.

Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

У Луцьку «накрили» підпільне казино. ФОТО
У Луцьку «накрили» підпільне казино. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, підпільне казино, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карантин у Луцьку: чи будуть обмежувати або скасовувати рух тролейбусів і маршруток
Сьогодні, 17:18
У Луцьку «накрили» підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:30
З ураженої коронавірусом Італії терміново евакуюють українців
Сьогодні, 16:02
Страшно було, коли кулі свистять, а на городі діти граються, – лучанин, який боронив Донецький аеропорт
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
У місті на Волині «накрили» підпільне казино У місті на Волині «накрили» підпільне казино
27 січень, 12:58
Підозрюваного у жорстокому вбивстві лучанина хочуть взяти під варту Підозрюваного у жорстокому вбивстві лучанина хочуть взяти під варту
03 січень, 13:50
Перекрили дорогу: біля прокуратури у Луцьку протестують через ексберкутівців. ВІДЕО Перекрили дорогу: біля прокуратури у Луцьку протестують через ексберкутівців. ВІДЕО
28 грудень, 2019, 22:02
Водія, який у Луцьку на смерть збив жінку, взяли під варту Водія, який у Луцьку на смерть збив жінку, взяли під варту
18 грудень, 2019, 21:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин у Луцьку: чи будуть обмежувати або скасовувати рух тролейбусів і маршруток
Сьогодні, 17:18
 0
У Луцьку «накрили» підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:30
 0
З ураженої коронавірусом Італії терміново евакуюють українців
Сьогодні, 16:02
 0
Страшно було, коли кулі свистять, а на городі діти граються, – лучанин, який боронив Донецький аеропорт
Сьогодні, 15:24
 0
Медіа
відео
1/8