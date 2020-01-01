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10 кілометрів жаху: дорогу у Маневицькому районі не ремонтували вже понад 30 років. ВІДЕО

10 кілометрів жаху: дорогу у Маневицькому районі не ремонтували вже понад 30 років. ВІДЕО
У Маневицькому районі від села Розничі до Комарового дорога перебуває в жахливому стані. Зі слів місцевих мешканців, її не ремонтували вже понад 30 років.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Від села Розничі до Комарового 10 кілометрів, втім, їхати треба щонайменше 40 хвилин, кажуть водії. Також додають, що після таких поїздок завжди доводиться ремонтувати автомобілі.

"Вже воно починає брязкати, і це тільки за 8 неділь. Що ж буде за 8 місяців? Оце, дякуючи оцим дорогам. Яма на ямі, починаєш їх минати, потім краще їхати по прямій, тому що більше минаєш, більше влітаєш", - розповідає місцевий мешканець Анатолій Волох.

"Тут є живі люди, до яких не може доїхати "швидка". За 30 хвилин вона сюди не заїде. Так само "пожарна", скільки пожеж було, поки пожежна машина приїде, то вже там догорає", - каже місцевий житель Іван Макарчук.

Люди скаржаться, що через стан доріг перевізники відмовляються пускати у село маршрути. Нині до Комарового курсує лише 2 рейси.

"Він знявся саме через стан дороги. Тендер відкритий на цей рейс, він стоїть, але ніхто просто не хоче через стан дорогу сюди їхати", - зауважує місцевий мешканець.

Обурюються і водії автобусів.

"Пекло на дорозі. Хіба це ж дорога. Не можна їхати. Літом - пилюка, не можна рот відкрити, а зимою - грязь", - скаржиться водій Роман.

Ще більше руйнують дорогу, кажуть люди, вантажівки та фури. Зі слів місцевих, дорогу не ремонтували вже понад 30 років.

"Наша районна рада в газеті пише вже 2 роки, що буде робитися капітальний ремонт дороги, асфальтуватимуть в Комарово. І 2 роки все пишуть, а де гроші, ніхто нічого не виділяє", - розповідає житель села Комарово Федір.

За словами сільського голови Сергія Ліщука, капітальний ремонт не під силу місцевій громаді. Зверталися, кажуть, і в районну раду, втім, відповідь була невтішною.

Детальніше - у сюжеті.








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Теги: Маневицький район, дорога, жахливий стан
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