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МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення

МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення
Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, - повідомляють у пресслужбі МОЗ.

“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні Уряду.

Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.




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Теги: МОЗ, СМС-повідомлення
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