МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення





Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, -



“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні Уряду.



Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, - повідомляють у пресслужбі МОЗ.“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив міністр охорони здоров’я Українина засіданні Уряду.Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр Українипоклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію