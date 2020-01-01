МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС-повідомлення
Сьогодні, 18:05
Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, - повідомляють у пресслужбі МОЗ.
“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні Уряду.
Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.
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Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, - повідомляють у пресслужбі МОЗ.
“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні Уряду.
Технічне виконання цього рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.
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