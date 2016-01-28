Україна закриє пункти пропуску через кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення





Про це



«17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті», - сказано у повідомленні.



У зв’язку з цим РНБО звертається до всіх громадян України з проханням повернутися до 17 березня 2020 року. У разі виникнення обставин надзвичайного характеру, буде організовано доправлення українських громадян спецрейсами, додали у прес-службі.



Також нагадується, що 16 березня з 00.00 протягом наступних двох тижнів припиняється в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України – акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо.



У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю РНБО рекомендує громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти:



Нагадаємо, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців на 2 тижні.

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