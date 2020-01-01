Закривають кінотеатри, дезинфікують ринки, під'їзди та маршрутки: у Володимирі вводять жорсткі протиепідемічні заходи





Так як Володимир-Волинський є прикордонним містом, у міськраді працюють над посиленням протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, - йдеться



Зокрема, під час засідання комісії ТЕБ і НС прийняли рішення щодо виділення з резервного фонду міста 1 мільйона 199 тисяч гривень для дезінфекції громадського транспорту, проведення робіт з дезінфекції на території автостанції та автовокзалу і закупівлі медикаментів.



У Володимирі продовжують проводити дезінфікацію у маршрутках, на ринку та у решті місць великого скупчення людей. Не припиняються аналогічні роботи у соціальних установах, зокрема будинку престарілих.



На одній з баз підприємця Михайла Тищука проводитиметься додаткова обробка одиниць громадського транспорту спеціальним обладнанням. За допомогою спецмашини буде проведена дезінфекція на території міського ринку. Також додаткові роботи з дезінфекції під’їздів зобов’язано проводити управляючу компанію.



Вирішили рекомендувати суб’єктам господарювання з 15 по 20 березня 2020 року призупинити роботу кінотеатру, оздоровчо-тренувальних закладів, салонів краси, КП «Речовий ринок» та ТзОВ «УСВ», а суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території міста у сфері ресторанного господарства, послуг, крім медичних та торгових, обмежити роботу до 22.00 години. Працівників останніх зобов’язали забезпечити засобами індивідуального захисту.



Рекомендували теж обмежити роботу всіх комунальних та державних структур з людьми, призупинити роботу центрів обслуговування споживачів АТ “Волиньгаз”, ПрАТ “Волиньобленерго”, АТ “Укрпошта”.



Міська рада звернулася до церковних громад Володимира з проханням провести роз’яснювальну роботу серед парафіян, також направлені звернення в прилеглі до міста ОТГ про проведення протиепідемічних заходів на території громад.



У міськраді закликають громадян не відвідувати без потреби місця скупчення людей. Нагадують, що на території міста оголошено карантин, тож батькам рекомендують обмежити контакти дітей з однолітками та пересування їх містом без необхідності.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 березня у Володимир-Волинській міській раді відбулося 4-те засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, на якому прийняли додаткові міри щодо боротьби з коронавірусом.Так як Володимир-Волинський є прикордонним містом, у міськраді працюють над посиленням протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, - йдеться на сайті міськради. Зокрема, під час засідання комісії ТЕБ і НС прийняли рішення щодо виділення з резервного фонду міста 1 мільйона 199 тисяч гривень для дезінфекції громадського транспорту, проведення робіт з дезінфекції на території автостанції та автовокзалу і закупівлі медикаментів.У Володимирі продовжують проводити дезінфікацію у маршрутках, на ринку та у решті місць великого скупчення людей. Не припиняються аналогічні роботи у соціальних установах, зокрема будинку престарілих.На одній з баз підприємця Михайла Тищука проводитиметься додаткова обробка одиниць громадського транспорту спеціальним обладнанням. За допомогою спецмашини буде проведена дезінфекція на території міського ринку. Також додаткові роботи з дезінфекції під’їздів зобов’язано проводити управляючу компанію.Вирішили рекомендувати суб’єктам господарювання з 15 по 20 березня 2020 року призупинити роботу кінотеатру, оздоровчо-тренувальних закладів, салонів краси, КП «Речовий ринок» та ТзОВ «УСВ», а суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території міста у сфері ресторанного господарства, послуг, крім медичних та торгових, обмежити роботу до 22.00 години. Працівників останніх зобов’язали забезпечити засобами індивідуального захисту.Рекомендували теж обмежити роботу всіх комунальних та державних структур з людьми, призупинити роботу центрів обслуговування споживачів АТ “Волиньгаз”, ПрАТ “Волиньобленерго”, АТ “Укрпошта”.Міська рада звернулася до церковних громад Володимира з проханням провести роз’яснювальну роботу серед парафіян, також направлені звернення в прилеглі до міста ОТГ про проведення протиепідемічних заходів на території громад.У міськраді закликають громадян не відвідувати без потреби місця скупчення людей. Нагадують, що на території міста оголошено карантин, тож батькам рекомендують обмежити контакти дітей з однолітками та пересування їх містом без необхідності.

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