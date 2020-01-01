Закривають кінотеатри, дезинфікують ринки, під'їзди та маршрутки: у Володимирі вводять жорсткі протиепідемічні заходи
Сьогодні, 18:18
14 березня у Володимир-Волинській міській раді відбулося 4-те засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, на якому прийняли додаткові міри щодо боротьби з коронавірусом.
Так як Володимир-Волинський є прикордонним містом, у міськраді працюють над посиленням протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, - йдеться на сайті міськради.
Зокрема, під час засідання комісії ТЕБ і НС прийняли рішення щодо виділення з резервного фонду міста 1 мільйона 199 тисяч гривень для дезінфекції громадського транспорту, проведення робіт з дезінфекції на території автостанції та автовокзалу і закупівлі медикаментів.
У Володимирі продовжують проводити дезінфікацію у маршрутках, на ринку та у решті місць великого скупчення людей. Не припиняються аналогічні роботи у соціальних установах, зокрема будинку престарілих.
На одній з баз підприємця Михайла Тищука проводитиметься додаткова обробка одиниць громадського транспорту спеціальним обладнанням. За допомогою спецмашини буде проведена дезінфекція на території міського ринку. Також додаткові роботи з дезінфекції під’їздів зобов’язано проводити управляючу компанію.
Вирішили рекомендувати суб’єктам господарювання з 15 по 20 березня 2020 року призупинити роботу кінотеатру, оздоровчо-тренувальних закладів, салонів краси, КП «Речовий ринок» та ТзОВ «УСВ», а суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території міста у сфері ресторанного господарства, послуг, крім медичних та торгових, обмежити роботу до 22.00 години. Працівників останніх зобов’язали забезпечити засобами індивідуального захисту.
Рекомендували теж обмежити роботу всіх комунальних та державних структур з людьми, призупинити роботу центрів обслуговування споживачів АТ “Волиньгаз”, ПрАТ “Волиньобленерго”, АТ “Укрпошта”.
Міська рада звернулася до церковних громад Володимира з проханням провести роз’яснювальну роботу серед парафіян, також направлені звернення в прилеглі до міста ОТГ про проведення протиепідемічних заходів на території громад.
У міськраді закликають громадян не відвідувати без потреби місця скупчення людей. Нагадують, що на території міста оголошено карантин, тож батькам рекомендують обмежити контакти дітей з однолітками та пересування їх містом без необхідності.
Головне фото - ілюстративне.
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Так як Володимир-Волинський є прикордонним містом, у міськраді працюють над посиленням протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, - йдеться на сайті міськради.
Зокрема, під час засідання комісії ТЕБ і НС прийняли рішення щодо виділення з резервного фонду міста 1 мільйона 199 тисяч гривень для дезінфекції громадського транспорту, проведення робіт з дезінфекції на території автостанції та автовокзалу і закупівлі медикаментів.
У Володимирі продовжують проводити дезінфікацію у маршрутках, на ринку та у решті місць великого скупчення людей. Не припиняються аналогічні роботи у соціальних установах, зокрема будинку престарілих.
На одній з баз підприємця Михайла Тищука проводитиметься додаткова обробка одиниць громадського транспорту спеціальним обладнанням. За допомогою спецмашини буде проведена дезінфекція на території міського ринку. Також додаткові роботи з дезінфекції під’їздів зобов’язано проводити управляючу компанію.
Вирішили рекомендувати суб’єктам господарювання з 15 по 20 березня 2020 року призупинити роботу кінотеатру, оздоровчо-тренувальних закладів, салонів краси, КП «Речовий ринок» та ТзОВ «УСВ», а суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території міста у сфері ресторанного господарства, послуг, крім медичних та торгових, обмежити роботу до 22.00 години. Працівників останніх зобов’язали забезпечити засобами індивідуального захисту.
Рекомендували теж обмежити роботу всіх комунальних та державних структур з людьми, призупинити роботу центрів обслуговування споживачів АТ “Волиньгаз”, ПрАТ “Волиньобленерго”, АТ “Укрпошта”.
Міська рада звернулася до церковних громад Володимира з проханням провести роз’яснювальну роботу серед парафіян, також направлені звернення в прилеглі до міста ОТГ про проведення протиепідемічних заходів на території громад.
У міськраді закликають громадян не відвідувати без потреби місця скупчення людей. Нагадують, що на території міста оголошено карантин, тож батькам рекомендують обмежити контакти дітей з однолітками та пересування їх містом без необхідності.
Головне фото - ілюстративне.
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