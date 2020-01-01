Жінку, яка повернулася з Польщі, госпіталізували у Луцьк з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 19:00
В обласну інфекційну лікарню Луцька госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус, яка нещодавно повернулася з Польщі.
Офіційною інформацією поділилася головний лікар Володимир-Волинського центру первинної медичної допомоги Катерина Чубок, - пише "Буг".
Зі слів лікарки, попередньо, володомирчанку госпіталізували до лікарні в Луцьку з підозрою на пневмонію. Наявність коронавірусної інфекції поки офіційно не підтверджена.
За словами медика, 13-го березня о 17:45 на прийом до чергового сімейного лікаря звернулася жінка, мешканка Володимира-Волинського 70-го року народження, у якої медики запідозрили пневмонію.
“Жінка прибула з-за кордону, а саме з Польщі. Ми запідозрили цю інфекцію, проте офіційного підтвердження наявності коронавірусу в цієї пацієнтки ми не маємо”, – сказала Чубок.
Щоб уберегти жінку від ризиків, її скерували екстреною медичною допомогою в Луцьку інфекційну лікарню, де вона зараз перебуває. Стан жінки стабільний, проводяться обстеження.
“Аналізи, які могли би спростувати або підтвердити даний діагноз будуть орієнтовно через днів 5-6. Приїдуть з Києва. Особи, які були в контакті з даною пацієнткою, моніторяться нашими сімейними лікарями. Поки що приводу для занепокоєння немає”, - заявила головний лікар Наталія Чубак.
Нагадаємо, у Володимирі вводять посилені протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Зокрема, закривають кінотеатр, дезинфікують ринки, під'їзди, автостанції.
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Офіційною інформацією поділилася головний лікар Володимир-Волинського центру первинної медичної допомоги Катерина Чубок, - пише "Буг".
Зі слів лікарки, попередньо, володомирчанку госпіталізували до лікарні в Луцьку з підозрою на пневмонію. Наявність коронавірусної інфекції поки офіційно не підтверджена.
За словами медика, 13-го березня о 17:45 на прийом до чергового сімейного лікаря звернулася жінка, мешканка Володимира-Волинського 70-го року народження, у якої медики запідозрили пневмонію.
“Жінка прибула з-за кордону, а саме з Польщі. Ми запідозрили цю інфекцію, проте офіційного підтвердження наявності коронавірусу в цієї пацієнтки ми не маємо”, – сказала Чубок.
Щоб уберегти жінку від ризиків, її скерували екстреною медичною допомогою в Луцьку інфекційну лікарню, де вона зараз перебуває. Стан жінки стабільний, проводяться обстеження.
“Аналізи, які могли би спростувати або підтвердити даний діагноз будуть орієнтовно через днів 5-6. Приїдуть з Києва. Особи, які були в контакті з даною пацієнткою, моніторяться нашими сімейними лікарями. Поки що приводу для занепокоєння немає”, - заявила головний лікар Наталія Чубак.
Нагадаємо, у Володимирі вводять посилені протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Зокрема, закривають кінотеатр, дезинфікують ринки, під'їзди, автостанції.
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