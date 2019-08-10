Зі знижками та цінними подарунками: у Луцьку грандіозно відкрилий шоурум меблів і декору «МакКо»*

«Такого у Луцьку ще точно не було!» - так стартувало свято на честь відкриття нового шоуруму меблів і декору «МакКо», що на вулиці Супутника, 8а (ЖК «Супернова»).Уже на вході гостей заряджали позитивом знані у Луцьку та за його межами Dj Хвойніков та Dj Shadow. У «МакКо» вирішили змінити звичний формат відкриття – спочатку запланували задарувати гостей подарунками, а вже потім урочисто перерізати червону стрічку.«У нас є дуже багато партнерів, усі порядні, перевірені роками. Ми не очікували, що абсолютно всі погодяться зробити подарунки та надати знижки нашим клієнтам, тож доводилося навіть проводити своєрідний конкурс серед них. Це надзвичайно приємно», - зауважила співвласниця «МакКо». Вона подякувала усім, хто був причетний до «народження» абсолютно нового для Луцька формату меблевого шоуруму, де кожен може знайти щось «своє», проконсультуватися з дизайнерами та обрати для своєї оселі найкращий диван чи кухню.Комерційна директорка «МакКо»розповіла, що, аби потішити клієнтів та забезпечити їм гарний настрій надовго, підготували небачене досі дійство із розіграшем багатьох цінних подарунків від партнерів: 3 сертифікатів по 5000 гривень на покупку меблів і декору у «МакКо», обертового комп'ютерного крісла фабрики «Meblik», стола в стилі loft від фабрики «Метал дизайн», 500 гривень на хімчистку меблів від «Bubbleroom», епоксидної дощечки від «Westwood», знижки -50% на купівлю будь-якого дивану фабрики «Davidos», картини від художниці Маргарити Паламарчук та дерева із моху в бетонному горщику від «Майстерна».«Відкриття меблевого шоуруму «МакКо» вирішили зробити з величезним розмахом! Такого у Луцьку ще не було!» - відзначив ведучий. Щасливчиків, котрим поталанило виграти подарунки, теж обирали нестандартно, підготувавши різноманітні конкурси. Зокрема, під час першого розіграшу учасникам треба було уявити себе блогерами та якнайкраще прорекламувати товари від компанії «Метал дизайн».«Дуже мріяла сьогодні купити стіл, а тут просто його виграла!» - із захватом сказала переможниця, яку гості дійства визнали найліпшим інфлюенсером.А от щоб виграти дитяче обертове крісло від «Meblik», треба було добряче подумати: спочатку учасники конкурсу мали прослухати інформацію про діяльність компанії «Meblik», а згодом відповісти на питання у форматі «правда чи брехня».Виборола перемогу клієнтка «МакКо», що прийшла на свято з сином: «Я реально так хотіла це крісло! Думаю, що спочатку я на ньому сидітиму».Власників сертифікатів на 5000 гривень на покупки у «МакКо» допомагали обрати найменші гості свята – Макар, Тимур і два Максими, котрі витягували із прозорого барабану номери переможців.«Тепер в Україні дуже актуально все робити ProZorro, ми не відходимо від модний тенденцій», - пожартував ведучий.Так, один із трьох сертифікатів виграв постійний клієнт «МакКо». Хлопець зізнався, що саме завдяки салону він знайшов ідеальні меблі у свою квартиру.«Я взагалі вперше беру участь у розіграші. А тут ще й перемога! В помешкання планую придбати ще деякі меблі, наприклад, кухонний стіл та крісла до нього. 5000 гривень – чимала сума у подарунок. У «МакКо» точно знайду те, що потрібно», - поділився Ярослав.Тому присутні точно не сумнівалися у чесності всіх розіграшів та були у захваті від свята на честь відкриття меблевого шоуруму. Після розважальної програми Ірина Кононова та Катерина Савчук перерізали червону стрічку, засвідчивши цим, що новий «МакКо» відкриває свої двері для клієнтів.Однак і на цьому сюрпризи не завершилися – для гостей приготували печиво із передбаченнями на майбутнє.А насамкінець Ірина Кононова заінтригувала усіх новиною: незабаром у Луцьку відкриють ще один шоурум «МакКо» із величезним асортиментом м’яких частин, тож слідкуйте за анонсами.м.Луцьк, вулиця Супутника, 8а (ЖК «Супернова»).у будні – із 11:00 до 19:00; у суботу та неділю – із 11:00 до 16:00.– facebook.com/meblimakkoinstagram.com/mebli_makko.099 625 37 25