Покровський виділив кошти на експрес-тести для інфекційної лікарні

Андрій Покровський виділив гроші Волинській обласній інфекційній лікарні на першочергові потреби закладу для профілактики та боротьби з коронавірусом.



Про це він повідомив у відеозверненні до лучан. Відео опублікували на ютюб-каналі Громадянського Руху, -







«Днями президент і уряд запровадили заходи для протидії поширенню коронавірусу в Україні. Добре, що в Луцьку та на Волині ще не підтверджено жодного випадку захворювання. Зважаючи, як події розгорталися у Китаї, Італії та інших країнах, ці дії уряду є правильними. Але покладати надію лише на уряд не варто. На сьогодні усіх лучан з підозрою на коронавірус буде приймати Волинська обласна інфекційна лікарня. Потрібно відкинути політику. Коронавірус – це біда. Біда, яка має нас об’єднати. Саме тому я перераховую грошову допомогу на забезпечення першочергових потреб лікарні: експрес-тестів для виявлення хворих та респіраторів для захисту лікарів. Наголошую ще раз: тут не має бути спекуляцій!" – заявив Андрій Покровський.



Також він закликав бізнесменів, які мають фінансову можливість, допомогти лікарні. Адже медзаклад недостатньо забезпечий усім необхідним, проте буде епіцентром боротьби з коронавірусом на Волині.



"Давайте на власному прикладі покажемо іншим містам, що не потрібно стояти осторонь, а варто самоорганізовуватися та діяти! Як то кажуть у народі: на Бога надійся, але сам не плошай!" – наголосив Андрій Покровський.

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