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Волинські прокурори долучилися до збору коштів для онкохворого Дарія Зажицького

Волинські прокурори долучилися до збору коштів для онкохворого Дарія Зажицького
Волинські прокурори взяли участь в організованому обласним осередком Ліги студентів Асоціації правників України форумі юридичних професій.

Форум мав не лиш просвітницьку мету, його учасники долучилися до збору коштів на лікування лучанина Дарія Зажицького, у якого лікарі діагностували лімфому крові, - пише пресслужба прокуратури області.

Керівник Ковельської місцевої прокуратури, доктор юридичних наук Юрій Новосад, розповідаючи студентам про шлях у професії прокурора, наголосив, що прокурор – це завжди юрист із чіткою державницькою позицією, при цьому, захищаючи інтереси держави, протидіючи злочинності і корупції, прокуратура захищає громадян і має критерієм оцінки своєї роботи реальний результат і їхню довіру.

Прокурор Луцької місцевої прокуратури Андрій Гловацький, зауваживши на особливостях роботи прокуратури в часи реформи та законодавчих змін, закликав молодь не боятися труднощів та, обравши професію прокурора, наполегливо іти до мети, адже оновлена прокуратура потребує людей професійних і незаангажованих, здатних самовіддано працювати для людей та держави.

Долучившись до доброї справи, прокурори сподіваються, що студенти-правники, ознайомившись з особливостями роботи юристів у різних сферах, оберуть собі фах до душі, у якому зможуть розкрити усі свої таланти та бути успішними й корисними суспільству.

Волинські прокурори долучилися до збору коштів для онкохворого Дарія Зажицького


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Теги: прокуратура, дарій зажицький, кошти
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