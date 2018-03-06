Волинські прокурори долучилися до збору коштів для онкохворого Дарія Зажицького
Сьогодні, 21:37
Волинські прокурори взяли участь в організованому обласним осередком Ліги студентів Асоціації правників України форумі юридичних професій.
Форум мав не лиш просвітницьку мету, його учасники долучилися до збору коштів на лікування лучанина Дарія Зажицького, у якого лікарі діагностували лімфому крові, - пише пресслужба прокуратури області.
Керівник Ковельської місцевої прокуратури, доктор юридичних наук Юрій Новосад, розповідаючи студентам про шлях у професії прокурора, наголосив, що прокурор – це завжди юрист із чіткою державницькою позицією, при цьому, захищаючи інтереси держави, протидіючи злочинності і корупції, прокуратура захищає громадян і має критерієм оцінки своєї роботи реальний результат і їхню довіру.
Прокурор Луцької місцевої прокуратури Андрій Гловацький, зауваживши на особливостях роботи прокуратури в часи реформи та законодавчих змін, закликав молодь не боятися труднощів та, обравши професію прокурора, наполегливо іти до мети, адже оновлена прокуратура потребує людей професійних і незаангажованих, здатних самовіддано працювати для людей та держави.
Долучившись до доброї справи, прокурори сподіваються, що студенти-правники, ознайомившись з особливостями роботи юристів у різних сферах, оберуть собі фах до душі, у якому зможуть розкрити усі свої таланти та бути успішними й корисними суспільству.
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Форум мав не лиш просвітницьку мету, його учасники долучилися до збору коштів на лікування лучанина Дарія Зажицького, у якого лікарі діагностували лімфому крові, - пише пресслужба прокуратури області.
Керівник Ковельської місцевої прокуратури, доктор юридичних наук Юрій Новосад, розповідаючи студентам про шлях у професії прокурора, наголосив, що прокурор – це завжди юрист із чіткою державницькою позицією, при цьому, захищаючи інтереси держави, протидіючи злочинності і корупції, прокуратура захищає громадян і має критерієм оцінки своєї роботи реальний результат і їхню довіру.
Прокурор Луцької місцевої прокуратури Андрій Гловацький, зауваживши на особливостях роботи прокуратури в часи реформи та законодавчих змін, закликав молодь не боятися труднощів та, обравши професію прокурора, наполегливо іти до мети, адже оновлена прокуратура потребує людей професійних і незаангажованих, здатних самовіддано працювати для людей та держави.
Долучившись до доброї справи, прокурори сподіваються, що студенти-правники, ознайомившись з особливостями роботи юристів у різних сферах, оберуть собі фах до душі, у якому зможуть розкрити усі свої таланти та бути успішними й корисними суспільству.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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