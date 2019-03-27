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До кінця року в Луцьку відремонтують двори на проспекті Відродження

До кінця року в Луцьку відремонтують двори на проспекті Відродження
На капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 32, 34 – проспекті Відродження, 5 – вулиці Декабристів, 29, 31 у Луцьку витратять до 8,02 мільйона гривень.

Про це інформує ІА Волинські новини.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 березня, аукціон має розпочатися 30 березня.

Очікувана вартість ремонту становить 8,02 мільйона гривень.

Капітальний ремонт дворів включатиме видалення зелених насаджень і вирізання кущів, корчування пнів, розбирання старого покриття, улаштування нового дорожнього одягу проїздів, облаштування тротуарів із бруківки, улаштування дитячого майданчику, влаштування водовідводу, облаштування пандусів для маломобільних груп населення, нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків, встановлення пристрою примусового зниження швидкості («лежачого поліцейського»), влаштування навісу на сміттєві контейнери та забезпечення зовнішнього освітлення.

Усі роботи планують закінчити до 31 грудня поточного року. Гарантійний термін із моменту здачі об’єкта в експлуатацію становитиме вісім років.

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Теги: луцьк, двір, ремонт
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