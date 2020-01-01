15 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження випусковий редактор Інформаційного агентства ВолиньPost(на фото). Вітаємо її та бажаємо безмежного щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець, директор хлібопекарського підприємства «Захіторгхліб», журналістка, громадська активіста, головний лікар санітарно-епідеміологічної служби Луцька та Луцького району, колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській областіта заслужений працівник культури України, художній керівник хору «Злагода»Вітаємо їх усіх. Бажаємо безмежного здоров'я й довголіття, достатку і радості від життя.День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.15 березня відзначається найважливіше свято для всіх жителів планети — Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача.15 березня 1991 року на Волині вийшов перший номер газети «Справедливість», засновником якої є однойменне волинське громадське товариство.