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Засудили лучанина, який хотів відкупитися від патрульних 200 доларами

Засудили лучанина, який хотів відкупитися від патрульних 200 доларами
В обласному центрі Волині п’яний водій «ВАЗ» хотів відкупитися від патрульних 200 доларами, натомість за рішенням суду заплатить 9 тисяч 350 гривень штрафу.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 7 січня минулого року під час патрулювання поліцейські помітили «ВАЗ 21070», водій якого не ввімкнув відповідний покажчик повороту при зміні напрямку руху. Зупинивши автомобіль, працівники поліції встановили, що водій за кермом був у стані алкогольного сп’яніння.

Під час складання постанови та протоколу про вчинення адміністративних правопорушень п’яний водій запропонував патрульним хабар, аби ті не складали на нього протокол, кинувши через вікно в салон службового автомобіля 200 доларів.

Відзначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Тож суд затвердив угоду та призначив покарання у виді 550 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 9 тисяч 350 гривень.

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Теги: суд, вирок, патрульні, хабар
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