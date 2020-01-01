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Ув’язнили волинянина, який на смерть збив медсестру

Ув’язнили волинянина, який на смерть збив медсестру
Уродженцю села Литовеж Іваничівського району, який поблизу села Стара Лішня збив жінку, суд призначив покарання у вигляді 3,5 роки позбавлення волі.

12-го березня Іваничівський районний суд виніс вирок, який міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише БУГ.

Нагадаємо, близько 19:00 12-го серпня на трасі Р-15, сполученням Ковель-Жовква, трапилася смертельна ДТП. Водій автомобіля РЕUGЕОТ збив мешканку села Осмиловичі – медсестру, яка прямувала на роботу в Нововолинську ЦМЛ у нічну зміну.

Слідством встановлено, що чоловік неуважно стежив за дорожньою обстановкою, під час руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, не дотримався безпечного інтервалу та допустив наїзд на пішохода, яка йшла із велосипедом у руках.

В результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав повністю. Зазначив, що при виїзді із села Стара Лішня Іваничівського району в напрямку до Нововолинська збив пішохода, яка рухалася в попутному напрямку.

Суд визнав винуватим чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України і призначив йому покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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Теги: суд, вирок, медсестра
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