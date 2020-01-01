Ув’язнили волинянина, який на смерть збив медсестру





12-го березня Іваничівський районний суд виніс вирок, який міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, -



Нагадаємо, близько 19:00 12-го серпня на трасі Р-15, сполученням Ковель-Жовква, трапилася смертельна ДТП. Водій автомобіля РЕUGЕОТ збив мешканку села Осмиловичі – медсестру, яка прямувала на роботу в Нововолинську ЦМЛ у нічну зміну.



Слідством встановлено, що чоловік неуважно стежив за дорожньою обстановкою, під час руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, не дотримався безпечного інтервалу та допустив наїзд на пішохода, яка йшла із велосипедом у руках.



В результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав повністю. Зазначив, що при виїзді із села Стара Лішня Іваничівського району в напрямку до Нововолинська збив пішохода, яка рухалася в попутному напрямку.



Суд визнав винуватим чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України і призначив йому покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженцю села Литовеж Іваничівського району, який поблизу села Стара Лішня збив жінку, суд призначив покарання у вигляді 3,5 роки позбавлення волі.12-го березня Іваничівський районний суд виніс вирок, який міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише БУГ.Нагадаємо, близько 19:00 12-го серпня на трасі Р-15, сполученням Ковель-Жовква, трапилася смертельна ДТП. Водій автомобіля РЕUGЕОТ збив мешканку села Осмиловичі – медсестру, яка прямувала на роботу в Нововолинську ЦМЛ у нічну зміну.Слідством встановлено, що чоловік неуважно стежив за дорожньою обстановкою, під час руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, не дотримався безпечного інтервалу та допустив наїзд на пішохода, яка йшла із велосипедом у руках.В результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав повністю. Зазначив, що при виїзді із села Стара Лішня Іваничівського району в напрямку до Нововолинська збив пішохода, яка рухалася в попутному напрямку.Суд визнав винуватим чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України і призначив йому покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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