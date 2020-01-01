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Волинських капеланів навчали користуватися радіозв'язком

Волинських капеланів навчали користуватися радіозв'язком
Заняття з радіозв'язку організував капелан протоієрей Олександр Добровольський у Ковельській міській станції юних техніків.

Камінь-каширському деканові протоієрею Володимирові Мицьку та кільком іншим душпастирям розповідали про види радіозв’язку й застосування його в бойових умовах та повсякденному житті. Також навчали, як його налаштувати та передати інформацію в ефір, - пишуть на сторінці Волинської єпархії Православної Церкви України.

За словами о. Олександра, коли капелани перебувають у зоні ООС, мобільний зв'язок не завжди працює. Тож, щоб можна було в будь-який час зателефонувати медикам чи військовим, виникла необхідність налаштування пересувних радіостанцій. Навчання проводив віцепрезидент Ліги радіоаматорів Волині Микола Пашкевич.

Такі уроки панотець започаткував ще торік серед дітей православного літнього табору на Ковельщині.

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Теги: капелани, радіозв'язок, навчання
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