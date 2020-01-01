У Литві ввели режим національного карантину





Про це в суботу повідомив журналістам прем'єр-міністр республіки Саулюс Скверняліс, -



"З опівночі понеділка на 15 діб уряд постановив ввести в країні національний карантин", — сказав він. Після цього періоду кабмін, за словами прем’єра, прийме відповідно до ситуації рішення про скасування або продовження цього заходу.



При режимі національного карантину застосовуються жорсткі адміністративні заходи щодо тих, хто ігнорує вимоги санітарної безпеки. Для контролю дозволяється використовувати поліцію. Ті, хто в результаті безвідповідального ігнорування карантинних заходів заразить інших, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.



Частково обмежується рух міжміського транспорту. Скасовуються всі масові заходи і планові операції в лікарнях. Роботодавцям рекомендовано максимально використовувати дистанційний метод роботи.



Станом на суботу в Литві встановлено вісім випадків зараження коронавірусом. Всі вони діагностовані у осіб, які недавно були за кордоном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Режим національного карантину вводиться в Литві через загрозу поширення коронавіруса.Про це в суботу повідомив журналістам прем'єр-міністр республіки Саулюс Скверняліс, - передає УНН."З опівночі понеділка на 15 діб уряд постановив ввести в країні національний карантин", — сказав він. Після цього періоду кабмін, за словами прем’єра, прийме відповідно до ситуації рішення про скасування або продовження цього заходу.При режимі національного карантину застосовуються жорсткі адміністративні заходи щодо тих, хто ігнорує вимоги санітарної безпеки. Для контролю дозволяється використовувати поліцію. Ті, хто в результаті безвідповідального ігнорування карантинних заходів заразить інших, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.Частково обмежується рух міжміського транспорту. Скасовуються всі масові заходи і планові операції в лікарнях. Роботодавцям рекомендовано максимально використовувати дистанційний метод роботи.Станом на суботу в Литві встановлено вісім випадків зараження коронавірусом. Всі вони діагностовані у осіб, які недавно були за кордоном.

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