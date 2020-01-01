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МОЗ закликало українців за можливості не виходити з дому через карантин

МОЗ закликало українців за можливості не виходити з дому через карантин
Міністерство охорони здоров'я закликає українців уникати місць масового скупчення і за можливості не виходити з дому в зв'язку з введенням карантину через спалах коронавірусу Covid-19.

Про це інформує Інтерфакс.

"Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції у всіх країнах, де вона була зафіксована", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на сторінці відомства в Facebook для користувачів з'явилася можливість додавати до свого фото профілю рамку "#ЗалишаюсяВдома".

"Щоб завантажити рамку, натисніть на фото профілю - додати рамку - пишіть у пошуку "залишаюся вдома" - встановити рамку", - йдеться в повідомленні.

Також МОЗ нагадало не забувати прості правила, які рятують життя, а саме регулярно і ретельно мити руки з милом і тримати дистанцію.

"Будьте пильними і піклуйтеся про своє здоров'я, обов'язково зверніться до лікаря, в разі поганого самопочуття", - додали в прес-службі відомства.

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Теги: моз, коронавірус
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