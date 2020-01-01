МОЗ закликало українців за можливості не виходити з дому через карантин





Про це



"Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції у всіх країнах, де вона була зафіксована", - йдеться в повідомленні.



Крім того, на сторінці відомства в Facebook для користувачів з'явилася можливість додавати до свого фото профілю рамку "#ЗалишаюсяВдома".



"Щоб завантажити рамку, натисніть на фото профілю - додати рамку - пишіть у пошуку "залишаюся вдома" - встановити рамку", - йдеться в повідомленні.



Також МОЗ нагадало не забувати прості правила, які рятують життя, а саме регулярно і ретельно мити руки з милом і тримати дистанцію.



"Будьте пильними і піклуйтеся про своє здоров'я, обов'язково зверніться до лікаря, в разі поганого самопочуття", - додали в прес-службі відомства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я закликає українців уникати місць масового скупчення і за можливості не виходити з дому в зв'язку з введенням карантину через спалах коронавірусу Covid-19.Про це інформує Інтерфакс."Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції у всіх країнах, де вона була зафіксована", - йдеться в повідомленні.Крім того, на сторінці відомства в Facebook для користувачів з'явилася можливість додавати до свого фото профілю рамку "#ЗалишаюсяВдома"."Щоб завантажити рамку, натисніть на фото профілю - додати рамку - пишіть у пошуку "залишаюся вдома" - встановити рамку", - йдеться в повідомленні.Також МОЗ нагадало не забувати прості правила, які рятують життя, а саме регулярно і ретельно мити руки з милом і тримати дистанцію."Будьте пильними і піклуйтеся про своє здоров'я, обов'язково зверніться до лікаря, в разі поганого самопочуття", - додали в прес-службі відомства.

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