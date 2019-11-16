У Сумах чоловік танцював на поліцейській машині. ВІДЕО





Про це



Як зазначається, екіпаж реагування поліції охорони прибув на спрацювання "тривожної кнопки" до одного з центральних універмагів обласного центру.



Поки правоохоронці відпрацьовували ситуацію, їх службовий автомобіль став об'єктом уваги кількох хлопців. Коли поліцейські повернулися до машини, вони знайшли її пошкодженою і брудною. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.



Правоохоронці переглянули записи відеореєстратора машини і камер відеоспостереження торгового закладу. І встановили, що біля машини перебували кілька молодих людей. Один з них спочатку фотографувався біля авто, а потім інший заліз на дах і почав танцювати, а один з його товаришів знімав ці дії на телефон.



"Танцюриста" знайшли і доставили у відділ поліції. Його дії кваліфіковані за статтею про хуліганство (ч.1 ст.296 КК України). Хлопцеві загрожує до п'яти років обмеження волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах затримали чоловіка, який станцював на поліцейській машині.Про це пише Gazeta.uaЯк зазначається, екіпаж реагування поліції охорони прибув на спрацювання "тривожної кнопки" до одного з центральних універмагів обласного центру.Поки правоохоронці відпрацьовували ситуацію, їх службовий автомобіль став об'єктом уваги кількох хлопців. Коли поліцейські повернулися до машини, вони знайшли її пошкодженою і брудною. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.Правоохоронці переглянули записи відеореєстратора машини і камер відеоспостереження торгового закладу. І встановили, що біля машини перебували кілька молодих людей. Один з них спочатку фотографувався біля авто, а потім інший заліз на дах і почав танцювати, а один з його товаришів знімав ці дії на телефон."Танцюриста" знайшли і доставили у відділ поліції. Його дії кваліфіковані за статтею про хуліганство (ч.1 ст.296 КК України). Хлопцеві загрожує до п'яти років обмеження волі.

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