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У Сумах чоловік танцював на поліцейській машині. ВІДЕО

У Сумах чоловік танцював на поліцейській машині. ВІДЕО
У Сумах затримали чоловіка, який станцював на поліцейській машині.

Про це пише Gazeta.ua

Як зазначається, екіпаж реагування поліції охорони прибув на спрацювання "тривожної кнопки" до одного з центральних універмагів обласного центру.

Поки правоохоронці відпрацьовували ситуацію, їх службовий автомобіль став об'єктом уваги кількох хлопців. Коли поліцейські повернулися до машини, вони знайшли її пошкодженою і брудною. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.

Правоохоронці переглянули записи відеореєстратора машини і камер відеоспостереження торгового закладу. І встановили, що біля машини перебували кілька молодих людей. Один з них спочатку фотографувався біля авто, а потім інший заліз на дах і почав танцювати, а один з його товаришів знімав ці дії на телефон.

"Танцюриста" знайшли і доставили у відділ поліції. Його дії кваліфіковані за статтею про хуліганство (ч.1 ст.296 КК України). Хлопцеві загрожує до п'яти років обмеження волі.


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Теги: поліція, авто, танці
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