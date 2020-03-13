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Волинські пункти пропуску - тимчасово закриті

Волинські пункти пропуску - тимчасово закриті
Кабінет міністрів України вирішив тимчаосово закрити деякі пункти пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення.

Серед пунктів, які підлягають закриттю є й волинські. Про це йдеться на сайті ДПСУ.

Як зауважив під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко для закриття обрано такі пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів.

«На кордоні з кожною суміжною країною працюватиме необхідна кількість пунктів пропуску і цього буде достатньо, щоб забезпечити стабільні пропускні операції», - сказав Сергій Дейнеко.

Так, відповідно до рішення уряду, на Волині тимчасово закриті пункти пропуску: на ПП «Ягодин» та «Устилуг» тимчасово припинили пішохідне сполучення, а ПП «Самари», «Тур», «Гута» та «Піща» – тимчасово закриті.

З усієї кількості пунктів пропуску та пунктів контролю відповідно до Розпорядження КМУ від 13.03.2020 №288-р тимчасово закрили 94. Крім того, у 49 пунктах пропуску, що залишаються функціонувати, тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Такі заходи введені з метою запобігання загрозі занесення і поширення на території України особливо небезпечної інфекційної хвороби COVID-19 і у відповідності до Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю.
Волинські пункти пропуску - тимчасово закриті
Волинські пункти пропуску - тимчасово закриті

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Теги: Волинь, кордон, коронавірус
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