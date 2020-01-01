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День, коли легко простудитися: що можна і не можна робити 15 березня

День, коли легко простудитися: що можна і не можна робити 15 березня
15 березня - 74-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 291 день.

Про це повідомляє УНІАН.

Яке свято 15 березня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день боротьби з поліцейської жорстокістю, Всесвітній день захисту прав споживача, День народження ескалатора, Всесвітній день контакту, День правдивої сповіді та Міжнародний день захисту бельков. У Білорусі - День Конституції, у Великобританії - День червоних носів, у США - День Брута і День любителів арахісу, в Угорщині - День революції 1848 року, в Японії - Свято багатого року, в Іспанії - Свято вогню (Фальяс), у Ліберії - День Робертса.


Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 березня вшановує пам'ять святого мученика, єпископа Феодота Киринійського. У народі його прозвали Ветроносом, оскільки в цей час зазвичай починають віяти сильні вітри. У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перцю, ранньої білокачанної, кольоровий і брюссельської капусти.

Що сьогодні не можна робити

На Федота Ветроноса дуже легко підхопити простудне захворювання, тому є прикмета - краще нікуди з дому без особливої потреби не виходити.

На Федота не можна розпалювати в будинку вогонь – це погана прикмета. Не варто палити свічки – це принесе в будинок розруху та убогість.

15 березня намагалися їсти скромно, мало і після заходу сонця. Це не поширюється на хворих, дітей і вагітних жінок. Однак всім іншим наїдатися в цей день – означало позбавити себе достатку до кінця року.

Матюки та гучний сміх в цей день накликали на дім злидні. Також небажано влаштовувати застілля.

Прикмети на 15 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - сніг йде вранці - чекайте доброго врожаю зернових; - завірюха і снігопади - перша трава з'явиться дуже пізно; - довгі бурульки – весна буде довга; - холодний північний вітер зі снігом – літо буде холодним. 15 березня іменини Іменини у Арсенія, Феодота, Богдана, Агафона, Йосипа і Миколи.

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Теги: 15 березня, прикмети, традиції
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