Аналіз Трампа на коронавірус - негативний





Після контакту з низкою інфікованих новим коронавірусом осіб американський президент Дональд Трамп був протестнований, але результат його аналізів виявився негативним. Про це повідомив під час пресконференції у Вашингтоні особистий лікар Трампа Шон Конлі, - пише



"Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест виявився негативним", - заявив лікар. Він додав, що у президента США також весь цей час були відсутні будь-які симптоми захворювання COVID-19.



Раніше у суботу Трамп повідомляв про те, що він здав аналізи на коронавірус ввечері напередодні. Він заявив, що зібрані зразки відправили до лабораторії, а результати будуть отримані лише через день чи два.



Причиною підозр у зараженні американського президента коронавірусом стало виявлення збудника хвороби COVID-19 у низки представників бразильської делегації, яка нещодавно відвідала Білий дім.



Так, Фабіу Вайнгартен, прессекретар президента Бразилії Жаіра Болсонару, особисто зустрічався з Трампом та віцепрезидентом США Майком Пенсом. 12 березня стало відомо про те, що аналіз Вайнгартена на коронавірус виявився позитивним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами особистого лікаря Дональда Трампа, результати аналізу президента США на коронавірус виявилися негативними.Після контакту з низкою інфікованих новим коронавірусом осіб американський президент Дональд Трамп був протестнований, але результат його аналізів виявився негативним. Про це повідомив під час пресконференції у Вашингтоні особистий лікар Трампа Шон Конлі, - пише DW. "Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест виявився негативним", - заявив лікар. Він додав, що у президента США також весь цей час були відсутні будь-які симптоми захворювання COVID-19.Раніше у суботу Трамп повідомляв про те, що він здав аналізи на коронавірус ввечері напередодні. Він заявив, що зібрані зразки відправили до лабораторії, а результати будуть отримані лише через день чи два.Причиною підозр у зараженні американського президента коронавірусом стало виявлення збудника хвороби COVID-19 у низки представників бразильської делегації, яка нещодавно відвідала Білий дім.Так, Фабіу Вайнгартен, прессекретар президента Бразилії Жаіра Болсонару, особисто зустрічався з Трампом та віцепрезидентом США Майком Пенсом. 12 березня стало відомо про те, що аналіз Вайнгартена на коронавірус виявився позитивним.

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