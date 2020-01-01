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Аналіз Трампа на коронавірус - негативний

Аналіз Трампа на коронавірус - негативний
За словами особистого лікаря Дональда Трампа, результати аналізу президента США на коронавірус виявилися негативними.

Після контакту з низкою інфікованих новим коронавірусом осіб американський президент Дональд Трамп був протестнований, але результат його аналізів виявився негативним. Про це повідомив під час пресконференції у Вашингтоні особистий лікар Трампа Шон Конлі, - пише DW.

"Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест виявився негативним", - заявив лікар. Він додав, що у президента США також весь цей час були відсутні будь-які симптоми захворювання COVID-19.

Раніше у суботу Трамп повідомляв про те, що він здав аналізи на коронавірус ввечері напередодні. Він заявив, що зібрані зразки відправили до лабораторії, а результати будуть отримані лише через день чи два.

Причиною підозр у зараженні американського президента коронавірусом стало виявлення збудника хвороби COVID-19 у низки представників бразильської делегації, яка нещодавно відвідала Білий дім.

Так, Фабіу Вайнгартен, прессекретар президента Бразилії Жаіра Болсонару, особисто зустрічався з Трампом та віцепрезидентом США Майком Пенсом. 12 березня стало відомо про те, що аналіз Вайнгартена на коронавірус виявився позитивним.

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Теги: Трамп, коронавірус
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