У волинських храмах коронавірус відганятимуть дзвонами. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав архімандрит Константин Марченко, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині, що неподалік від Луцька.



"З благословення митрополита Луцького і Волинського МИХАЇЛА за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами аби він спинив напасть", - йдеться у дописі.



Як відомо, з благословення архієрея усі храми Волинської єпархії щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у церквах битимуть у дзвони, щоб побороти коронавірус.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав архімандрит, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині, що неподалік від Луцька."З благословення митрополита Луцького і Волинського МИХАЇЛА за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами аби він спинив напасть", - йдеться у дописі.Як відомо, з благословення архієрея усі храми Волинської єпархії щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.

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