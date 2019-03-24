У волинських храмах коронавірус відганятимуть дзвонами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
На Волині у церквах битимуть у дзвони, щоб побороти коронавірус.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав архімандрит Константин Марченко, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині, що неподалік від Луцька.
"З благословення митрополита Луцького і Волинського МИХАЇЛА за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами аби він спинив напасть", - йдеться у дописі.
Як відомо, з благословення архієрея усі храми Волинської єпархії щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав архімандрит Константин Марченко, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині, що неподалік від Луцька.
"З благословення митрополита Луцького і Волинського МИХАЇЛА за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами аби він спинив напасть", - йдеться у дописі.
Як відомо, з благословення архієрея усі храми Волинської єпархії щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
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Навпаки розсадник майбутнього вірусу.
Бо попу не закриють церкви через бізнес свій