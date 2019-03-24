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У волинських храмах коронавірус відганятимуть дзвонами. ВІДЕО

У волинських храмах коронавірус відганятимуть дзвонами. ВІДЕО
На Волині у церквах битимуть у дзвони, щоб побороти коронавірус.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав архімандрит Константин Марченко, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині, що неподалік від Луцька.

"З благословення митрополита Луцького і Волинського МИХАЇЛА за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами аби він спинив напасть", - йдеться у дописі.

Як відомо, з благословення архієрея усі храми Волинської єпархії щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.


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Теги: релігія, Волинь, ПЦУ
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Коментарі 3
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Поможе...
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Ви що бал.... це вас не врятує.
Навпаки розсадник майбутнього вірусу.
Бо попу не закриють церкви через бізнес свій
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