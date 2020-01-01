Снігові замети і хуртовина: яким було 15 березна на Волині 7 років тому. ВІДЕО
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Кілька років тому березень був не менш нетрадиційним, ніж цьогоріч.
У 2013 році 15 березня йшов сніг. Відеоспогад про погоду 7 років тому опублікував Григорій Лищишин на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, 15 березня 2013 року в місті Горохів йшов рясний сніг, який замітав вулиці міста. Комунальники ледве встигали прибирати наслідки негоди.
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У 2013 році 15 березня йшов сніг. Відеоспогад про погоду 7 років тому опублікував Григорій Лищишин на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, 15 березня 2013 року в місті Горохів йшов рясний сніг, який замітав вулиці міста. Комунальники ледве встигали прибирати наслідки негоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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