Волинська лікарня закупить тести на коронавірус
Сьогодні, 11:41
Волинській обласній інфекційній лікарні виділили кошти на придбання експрес-тестів на визначення коронавірусу.
Про це 13 березня розповіла директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.
Наталія Янко наголосила, що таких тестів потребують лікарні, які надаватимуть відповідну допомогу хворим на коронавірус COVID-19. І виділяти кошти варто саме у відповідні лікарні.
У коментарі «Конкуренту» керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив, що облрада виділила кошти, тож лікарня дійсно закупить тести.
«Ми маємо закуповувати, тільки ще не знаємо у кого, бо є два представника, які пропонують різну суму. У понеділок будемо знати точніше – там, де вигідніше. Нам виділено 150 тисяч, але ж не все піде на тести. А й на засоби захисту – дезрозчини», – повідомив директор інфекційної лікарні.
Із його слів, тести мають з’явитися у лікарні до 19 березня.
Зауважимо, що під час брифінгу щодо профілактики поширення коронавірусу в області, начальник управління охорони здоров‘я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що найближчим часом Волинь отримає експрес-тести на визначення коронавірусу. Ймовірно, їх можна буде придбати в аптеках, але це залежатиме від кількості тестів які надійдуть в область.
Своєю чергою директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко акцентувала увагу, що деякі тести можуть бути підробками.
«Медичні заклади знають, які тести є придатними. І купують саме у відповідних фірм», – зауважила директорка Волинського обласного лабораторного центру.
Тож волинянам варто бути обачними, аби не потрапити на підробку.
Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход і Тарас Шкітер, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українки Вадим Ульянов та інші небайдужі лучани.
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Про це 13 березня розповіла директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.
Наталія Янко наголосила, що таких тестів потребують лікарні, які надаватимуть відповідну допомогу хворим на коронавірус COVID-19. І виділяти кошти варто саме у відповідні лікарні.
У коментарі «Конкуренту» керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив, що облрада виділила кошти, тож лікарня дійсно закупить тести.
«Ми маємо закуповувати, тільки ще не знаємо у кого, бо є два представника, які пропонують різну суму. У понеділок будемо знати точніше – там, де вигідніше. Нам виділено 150 тисяч, але ж не все піде на тести. А й на засоби захисту – дезрозчини», – повідомив директор інфекційної лікарні.
Із його слів, тести мають з’явитися у лікарні до 19 березня.
Зауважимо, що під час брифінгу щодо профілактики поширення коронавірусу в області, начальник управління охорони здоров‘я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що найближчим часом Волинь отримає експрес-тести на визначення коронавірусу. Ймовірно, їх можна буде придбати в аптеках, але це залежатиме від кількості тестів які надійдуть в область.
Своєю чергою директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко акцентувала увагу, що деякі тести можуть бути підробками.
«Медичні заклади знають, які тести є придатними. І купують саме у відповідних фірм», – зауважила директорка Волинського обласного лабораторного центру.
Тож волинянам варто бути обачними, аби не потрапити на підробку.
Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход і Тарас Шкітер, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українки Вадим Ульянов та інші небайдужі лучани.
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Коментарі 1
А до сьогодні чому нічого не зроблено, чому соплі жують?!
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