Волинська лікарня закупить тести на коронавірус





Про це 13 березня розповіла директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Наталія Янко наголосила, що таких тестів потребують лікарні, які надаватимуть відповідну допомогу хворим на коронавірус COVID-19. І виділяти кошти варто саме у відповідні лікарні.





У коментарі «Конкуренту» керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив, що облрада виділила кошти, тож лікарня дійсно закупить тести.



«Ми маємо закуповувати, тільки ще не знаємо у кого, бо є два представника, які пропонують різну суму. У понеділок будемо знати точніше – там, де вигідніше. Нам виділено 150 тисяч, але ж не все піде на тести. А й на засоби захисту – дезрозчини», – повідомив директор інфекційної лікарні.



Із його слів, тести мають з’явитися у лікарні до 19 березня.



Зауважимо, що під час брифінгу щодо профілактики поширення коронавірусу в області, начальник управління охорони здоров‘я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що найближчим часом Волинь отримає експрес-тести на визначення коронавірусу. Ймовірно, їх можна буде придбати в аптеках, але це залежатиме від кількості тестів які надійдуть в область.



Своєю чергою директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко акцентувала увагу, що деякі тести можуть бути підробками.



«Медичні заклади знають, які тести є придатними. І купують саме у відповідних фірм», – зауважила директорка Волинського обласного лабораторного центру.



Тож волинянам варто бути обачними, аби не потрапити на підробку.



Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход і Тарас Шкітер, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українки Вадим Ульянов та інші небайдужі лучани.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинській обласній інфекційній лікарні виділили кошти на придбання експрес-тестів на визначення коронавірусу.Про це 13 березня розповіла директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українипід час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, - пише ІА Конкурент Наталія Янко наголосила, що таких тестів потребують лікарні, які надаватимуть відповідну допомогу хворим на коронавірус COVID-19. І виділяти кошти варто саме у відповідні лікарні.У коментарі «Конкуренту» керівник Волинської обласної інфекційної лікарніпідтвердив, що облрада виділила кошти, тож лікарня дійсно закупить тести.«Ми маємо закуповувати, тільки ще не знаємо у кого, бо є два представника, які пропонують різну суму. У понеділок будемо знати точніше – там, де вигідніше. Нам виділено 150 тисяч, але ж не все піде на тести. А й на засоби захисту – дезрозчини», – повідомив директор інфекційної лікарні.Із його слів, тести мають з’явитися у лікарні до 19 березня.Зауважимо, що під час брифінгу щодо профілактики поширення коронавірусу в області, начальник управління охорони здоров‘я ОДАповідомив, що найближчим часом Волинь отримає експрес-тести на визначення коронавірусу. Ймовірно, їх можна буде придбати в аптеках, але це залежатиме від кількості тестів які надійдуть в область.Своєю чергою директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко акцентувала увагу, що деякі тести можуть бути підробками.«Медичні заклади знають, які тести є придатними. І купують саме у відповідних фірм», – зауважила директорка Волинського обласного лабораторного центру.Тож волинянам варто бути обачними, аби не потрапити на підробку.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ», депутатка Луцької міської ради, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українкита інші небайдужі лучани.

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