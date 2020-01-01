На волинському озері для диких качок облаштували житло. ФОТО
Сьогодні, 17:36
На Волині члени товариства мисливців та рибалок облаштували на березі озера гнізда для пернатої дичини.
Про це повідомляє Кордон.
Члени Римачівського первинного осередку районної організації УТМР вирішили проекспериментувати з облаштуванням штучних гнізд для пернатої дичини зокрема, диких качок.
УТМРівці сподіваються, що це привабить птахів до цієї місцини та сприятиме збільшенню їх популяції.
Для експерименту обрали Ягодинське озеро, на берегах якого встановили три десятки штучних гнізд. Чи облюбують їх пернаті — час покаже.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Кордон.
Члени Римачівського первинного осередку районної організації УТМР вирішили проекспериментувати з облаштуванням штучних гнізд для пернатої дичини зокрема, диких качок.
УТМРівці сподіваються, що це привабить птахів до цієї місцини та сприятиме збільшенню їх популяції.
Для експерименту обрали Ягодинське озеро, на берегах якого встановили три десятки штучних гнізд. Чи облюбують їх пернаті — час покаже.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами
Сьогодні, 17:58
На волинському озері для диких качок облаштували житло. ФОТО
Сьогодні, 17:36
В Україні можуть закрити заклади громадського харчування
Сьогодні, 16:55
Оксана Забужко стала лауреаткою премії Women in Arts 2020
Сьогодні, 16:38
Очільниця обласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби
Сьогодні, 15:59
Медіа