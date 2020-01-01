На волинському озері для диких качок облаштували житло. ФОТО





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Члени Римачівського первинного осередку районної організації УТМР вирішили проекспериментувати з облаштуванням штучних гнізд для пернатої дичини зокрема, диких качок.



УТМРівці сподіваються, що це привабить птахів до цієї місцини та сприятиме збільшенню їх популяції.



Для експерименту обрали Ягодинське озеро, на берегах якого встановили три десятки штучних гнізд. Чи облюбують їх пернаті — час покаже.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині члени товариства мисливців та рибалок облаштували на березі озера гнізда для пернатої дичини.Про це повідомляє Кордон. Члени Римачівського первинного осередку районної організації УТМР вирішили проекспериментувати з облаштуванням штучних гнізд для пернатої дичини зокрема, диких качок.УТМРівці сподіваються, що це привабить птахів до цієї місцини та сприятиме збільшенню їх популяції.Для експерименту обрали Ягодинське озеро, на берегах якого встановили три десятки штучних гнізд. Чи облюбують їх пернаті — час покаже.

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