Скільки грошей витратить Луцьк на електронні табло для «розумних» зупинок





Постачальника визначать через відкриті торги, - пише



Тендерні пропозиції приймають до 28 березня, розпочнуть аукціон 30 березня. Строк постачання товарів – до кінця року. Йдеться про 22 табло.



Відповідно до технічної характеристики, розумне табло являє собою композицію з низки компонентів: каркас конструкції, розумне табло (електронне табло для відображення часу прибуття громадського транспорту; табло повинне включати в себе програмне забезпечення, синхронізоване з системою моніторингу руху громадського транспорту у місті Луцьку, що адмініструється Оператором електронних систем у місті Луцьку – ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ»), панель USB роз’ємів для зарядки гаджетів, комплект сміттєвих урн, комплект відеоспостереження, захищений стільниковий маршрутизатор, освітлення.



Очікувана вартість всіх зупинок - 3,66 мільйона гривень.



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