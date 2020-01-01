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Скільки грошей витратить Луцьк на електронні табло для «розумних» зупинок

Скільки грошей витратить Луцьк на електронні табло для «розумних» зупинок
Луцька міська рада витратить на закупівлю та встановлення розумних табло з освітленням та відеоспостереженням понад 3 мільйони гривень.

Постачальника визначать через відкриті торги, - пише ВолиньOnline.

Тендерні пропозиції приймають до 28 березня, розпочнуть аукціон 30 березня. Строк постачання товарів – до кінця року. Йдеться про 22 табло.

Відповідно до технічної характеристики, розумне табло являє собою композицію з низки компонентів: каркас конструкції, розумне табло (електронне табло для відображення часу прибуття громадського транспорту; табло повинне включати в себе програмне забезпечення, синхронізоване з системою моніторингу руху громадського транспорту у місті Луцьку, що адмініструється Оператором електронних систем у місті Луцьку – ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ»), панель USB роз’ємів для зарядки гаджетів, комплект сміттєвих урн, комплект відеоспостереження, захищений стільниковий маршрутизатор, освітлення.

Очікувана вартість всіх зупинок - 3,66 мільйона гривень.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку встановлять «розумні» зупинки та електронні табло. ФОТО. АДРЕСИ.

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Теги: Луцьк, гроші, зупинки
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