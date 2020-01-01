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Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами

Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами
"Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське залізничне сполучення з 17 березня на період карантину.

Таким чином "Укрзалізниця" виконає розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р, - пише прес-служба.


"Після призупинення залізничного сполучення із Словаччиною (з 13 березня) та Польщею (з 15 березня), згідно графіку продовжували курсувати 33 міжнародні поїзди (вагони), які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Білоруссю та Росією", - йдеться у повідомленні.

Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку.

Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.

Укрзалізниця постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту. Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів.

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Теги: Укрзалізниця
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