Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами
Сьогодні, 17:58
"Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське залізничне сполучення з 17 березня на період карантину.
Таким чином "Укрзалізниця" виконає розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р, - пише прес-служба.
"Після призупинення залізничного сполучення із Словаччиною (з 13 березня) та Польщею (з 15 березня), згідно графіку продовжували курсувати 33 міжнародні поїзди (вагони), які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Білоруссю та Росією", - йдеться у повідомленні.
Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку.
Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.
Укрзалізниця постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту. Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таким чином "Укрзалізниця" виконає розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р, - пише прес-служба.
"Після призупинення залізничного сполучення із Словаччиною (з 13 березня) та Польщею (з 15 березня), згідно графіку продовжували курсувати 33 міжнародні поїзди (вагони), які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Білоруссю та Росією", - йдеться у повідомленні.
Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку.
Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.
Укрзалізниця постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту. Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами
Сьогодні, 17:58
На волинському озері для диких качок облаштували житло. ФОТО
Сьогодні, 17:36
В Україні можуть закрити заклади громадського харчування
Сьогодні, 16:55
Оксана Забужко стала лауреаткою премії Women in Arts 2020
Сьогодні, 16:38
Очільниця обласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби
Сьогодні, 15:59
Медіа