Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами

"Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське залізничне сполучення з 17 березня на період карантину.Таким чином "Укрзалізниця" виконає розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р, - пише прес-служба."Після призупинення залізничного сполучення із Словаччиною (з 13 березня) та Польщею (з 15 березня), згідно графіку продовжували курсувати 33 міжнародні поїзди (вагони), які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Білоруссю та Росією", - йдеться у повідомленні.Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку.Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.Укрзалізниця постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту. Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів.