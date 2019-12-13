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На Волині струмом вбило доярку

На Волині струмом вбило доярку
На Волині від ураження електричним струмом померла жінка.

Трагедія сталася 8 березня у Рожищенському районі, - пише Район.Рожище, посилаючись на ухвалу Рожищенського районного суду.

Слідчий суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув клопотання слідчого Рожищенського відділення поліції про арешт майна по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Слухання справи відбулось 10 березня.

У документі йдеться, що 8 березня близько 19:00 жителька села Мала Глуша Любешівського району під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на фермерському господарстві, а саме – робіт з обслуговування доїльного апарата, померла від удару струму.

Трагедія сталась у селі Уляники Рожищенського району.

Слідчий слідчого відділення Рожищенського відділення поліції у присутності понятих провів огляд місця події у фермерському приміщенні. У приміщенні фермерського господарства виявили та вилучили: доїльний апарат марки «SEZER», 42 метри електричного кабелю та вилку з частиною кабелю.

Суддя постановив клопотання слідчого про арешт майна задовольнити. Триває слідство.

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Теги: Волинь, трагедія, смерть
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