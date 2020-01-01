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Траса, садки і школа: як на Волині триває «Велике будівництво». ФОТО

Траса, садки і школа: як на Волині триває «Велике будівництво». ФОТО
На Волині, в рамках національного проєкту "Велике будівництво", будують кілька об`єктів.

Про це йдеться на сторінці проєкту у фейсбуці.

Так, на території Волинської області ремонтують трасу М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече" на відрізку 117 - 125 кілометри, у селах Крупа Луцького району та Дачне Ківерцівського району будують дитячі садки, а в селі Башлики Ківерцівського району будують школу.

На світлині видно, на якій стадії зараз будівництво кожного об`єкту.
Траса, садки і школа: як на Волині триває «Велике будівництво». ФОТО


«Велике будівництво» — національний проєкт, спрямований на масштабну розбудову якісної інфраструктури України включно з дорогами та соціально важливими об’єктами такими, як школи, дитячі садки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони.
Основна задача проєкту — будівництво чи капітальна реконструкція 6 500 км доріг, 100 шкіл, 100 дитсадків, 25 центрів екстреної медичної допомоги, 100 спорткомплексів по всій країні до кінця 2020 року.
Будівництво об’єктів засноване на принципах енергоефективності та, відповідно, економії кошт громад, високої якості, інклюзивності та націленості на кожного українця як клієнта.

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Теги: будівництво, Волинь
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