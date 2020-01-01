Частина лучан тимчасово залишаться без тепла
Сьогодні, 13:32
Через витоки на тепловій мережі мешканці кількох будинків обласного центру Волині залишаться без теплопостачання.
Про це повідомляє пресслужба ДКП Луцьктепло.
Внаслідок витоку на тепловій мережі перекрито опалення до двох житлових будинків на проспекті Відродження, 41, 41-а.
Через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Гулака-Артемовського, 20 без послуги з централізованого опалення залишилися шість житлових будинків на проспекті Президента Грушевського (№ 18, 20, 22) та проспекті Перемоги (№ 15, 17, 19) а також ДНЗ №32 на проспекті Перемоги, 13-а.
Виконання робіт з ліквідації витоків на двох об'єктах розпочнеться завтра, 16 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ДКП Луцьктепло.
Внаслідок витоку на тепловій мережі перекрито опалення до двох житлових будинків на проспекті Відродження, 41, 41-а.
Через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Гулака-Артемовського, 20 без послуги з централізованого опалення залишилися шість житлових будинків на проспекті Президента Грушевського (№ 18, 20, 22) та проспекті Перемоги (№ 15, 17, 19) а також ДНЗ №32 на проспекті Перемоги, 13-а.
Виконання робіт з ліквідації витоків на двох об'єктах розпочнеться завтра, 16 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Аналіз Трампа на коронавірус - негативний
Сьогодні, 13:59
Частина лучан тимчасово залишаться без тепла
Сьогодні, 13:32
На Волині струмом вбило доярку
Сьогодні, 13:05
Медіа