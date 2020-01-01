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Частина лучан тимчасово залишаться без тепла

Частина лучан тимчасово залишаться без тепла
Через витоки на тепловій мережі мешканці кількох будинків обласного центру Волині залишаться без теплопостачання.

Про це повідомляє пресслужба ДКП Луцьктепло.

Внаслідок витоку на тепловій мережі перекрито опалення до двох житлових будинків на проспекті Відродження, 41, 41-а.

Через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Гулака-Артемовського, 20 без послуги з централізованого опалення залишилися шість житлових будинків на проспекті Президента Грушевського (№ 18, 20, 22) та проспекті Перемоги (№ 15, 17, 19) а також ДНЗ №32 на проспекті Перемоги, 13-а.

Виконання робіт з ліквідації витоків на двох об'єктах розпочнеться завтра, 16 березня.

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Теги: Луцьк, тепло
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