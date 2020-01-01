Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:54
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати на усі зони відпочинку.
Йдеться про роледром «GeneratorCity», боулінг, більярд «StrikeCity», дитячий розважальний центр «FigliMigli», а також на ресторацію «Брама».
«Гарно провести час з родиною чи друзями - легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким,
адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.
Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» можна безпосередньо у ресторації.
Детальні умови за тел. (067) 334 50 86.
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Йдеться про роледром «GeneratorCity», боулінг, більярд «StrikeCity», дитячий розважальний центр «FigliMigli», а також на ресторацію «Брама».
«Гарно провести час з родиною чи друзями - легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким,
адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.
Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» можна безпосередньо у ресторації.
Детальні умови за тел. (067) 334 50 86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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