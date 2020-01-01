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Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*

Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати на усі зони відпочинку.

Йдеться про роледром «GeneratorCity», боулінг, більярд «StrikeCity», дитячий розважальний центр «FigliMigli», а також на ресторацію «Брама».

«Гарно провести час з родиною чи друзями - легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким,
адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.

Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» можна безпосередньо у ресторації.

Детальні умови за тел. (067) 334 50 86.

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Теги: Луцьк
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