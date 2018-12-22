Волинський пункт пропуску - один з трьох, які прийматимуть українців із Польщі
Сьогодні, 15:07
Українці, які хочуть повернутися в Україну з Польщі, можуть це зробити через три автомобільні пункти пропуску.
Один із пунктів пропуску, які функціонуватимуть, знаходиться на Волині. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Посольства України в Польщі у фейсбуці.
У повідомленні йдеться, що громадяни України, які планують повертатися з Польщі в Україну після 00:00 15 березня, зможутьце зробити через три пункти пропуску, які працюватимуть: "Дорогуськ-Ягодин","Гребенне-Рава-Руська", "Корчова-Краківець".
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Один із пунктів пропуску, які функціонуватимуть, знаходиться на Волині. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Посольства України в Польщі у фейсбуці.
У повідомленні йдеться, що громадяни України, які планують повертатися з Польщі в Україну після 00:00 15 березня, зможутьце зробити через три пункти пропуску, які працюватимуть: "Дорогуськ-Ягодин","Гребенне-Рава-Руська", "Корчова-Краківець".
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