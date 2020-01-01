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Українці безкоштовно дзвонитимуть із роумінгу на гарячі лінії держустанов

Українці безкоштовно дзвонитимуть із роумінгу на гарячі лінії держустанов
Українці. які переувають закордоном зможуть безкоштовно телефонувати на гарячі лінії державних установ.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

Також громадяни України отримуватимуть спеціальній смс щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного вирішення нагальних питань.

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Теги: Україна, мобільний зв`язок
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