Українці безкоштовно дзвонитимуть із роумінгу на гарячі лінії держустанов
Сьогодні, 19:34
Українці. які переувають закордоном зможуть безкоштовно телефонувати на гарячі лінії державних установ.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.
Також громадяни України отримуватимуть спеціальній смс щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного вирішення нагальних питань.
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Про це повідомляє Урядовий портал.
"Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.
Також громадяни України отримуватимуть спеціальній смс щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного вирішення нагальних питань.
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