Очільницяобласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби





Про це вона сказала 13 березня під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



На думку Тетяни Янко, державна санітарно-епідеміологічна служба України виконувала одну із найважливіших функцій – створювала план заходів і давала рекомендації, як діяти у екстрених ситуаціях. Тож нині в Україні було б доречно її відновити.



Директорка лабораторного центру повідомила, що СЕС мала спеціалістів, інструменти та методику, які нині допомогли б із найменшими труднощами боротися із коронавірусом COVID-19.



«Функції фахівців СЕС лягли на плечі сімейних лікарів. До їх компетенцій тепер водять функції здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб, проведення індивідуальної та масової профілактики захворювань та інше», – зауважила Наталія Янко.



Своєю чергою депутатка Луцької міської ради Алла Надточій повідомила, що на рівні міста вже з’явилася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



«Влада та депутати повинні тримати руку на пульсі ситуації та слідкувати за дотриманням карантинних умов, адже від цього залежить здоров'я кожного жителя Луцька», – зауважила депутатка Луцькради.



У зв’язку з цим, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер закликав волинян дбати про своє здоров’я.



«Лучани мають бути свідомими і дотримуватися рекомендацій МОЗ. Якщо варто самоізолюватися, то треба цього дотримуватися саме 14 днів. Дуже важливо менше ходити у ті місця, де є скупчення людей, та тимчасово утриматися від подорожей. Здоров’я має бути на першому місці», – підкреслив Тарас Шкітер.



Зауважимо, на круглому столі також був присутній співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход, лікарка загальної практики – сімейної медицини у КП «Луцький центр первинної медико-саніторної допомоги №1» Ірина Борсук, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українки Вадим Ульянов та інші небайдужі лучани

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорка Волинського обласного лабораторного центру Тетяна Янко вважає, що робота санепідемслужби лягла на плечі сімейних лікарів.Про це вона сказала 13 березня під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент На думку Тетяни Янко, державна санітарно-епідеміологічна служба України виконувала одну із найважливіших функцій – створювала план заходів і давала рекомендації, як діяти у екстрених ситуаціях. Тож нині в Україні було б доречно її відновити.Директорка лабораторного центру повідомила, що СЕС мала спеціалістів, інструменти та методику, які нині допомогли б із найменшими труднощами боротися із коронавірусом COVID-19.«Функції фахівців СЕС лягли на плечі сімейних лікарів. До їх компетенцій тепер водять функції здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб, проведення індивідуальної та масової профілактики захворювань та інше», – зауважила Наталія Янко.Своєю чергою депутатка Луцької міської радиповідомила, що на рівні міста вже з’явилася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.«Влада та депутати повинні тримати руку на пульсі ситуації та слідкувати за дотриманням карантинних умов, адже від цього залежить здоров'я кожного жителя Луцька», – зауважила депутатка Луцькради.У зв’язку з цим, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»закликав волинян дбати про своє здоров’я.«Лучани мають бути свідомими і дотримуватися рекомендацій МОЗ. Якщо варто самоізолюватися, то треба цього дотримуватися саме 14 днів. Дуже важливо менше ходити у ті місця, де є скупчення людей, та тимчасово утриматися від подорожей. Здоров’я має бути на першому місці», – підкреслив Тарас Шкітер.Зауважимо, на круглому столі також був присутній співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», лікарка загальної практики – сімейної медицини у КП «Луцький центр первинної медико-саніторної допомоги №1», проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українкита інші небайдужі лучани

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