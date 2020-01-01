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Очільницяобласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби

Очільницяобласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби
Директорка Волинського обласного лабораторного центру Тетяна Янко вважає, що робота санепідемслужби лягла на плечі сімейних лікарів.

Про це вона сказала 13 березня під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.

На думку Тетяни Янко, державна санітарно-епідеміологічна служба України виконувала одну із найважливіших функцій – створювала план заходів і давала рекомендації, як діяти у екстрених ситуаціях. Тож нині в Україні було б доречно її відновити.

Директорка лабораторного центру повідомила, що СЕС мала спеціалістів, інструменти та методику, які нині допомогли б із найменшими труднощами боротися із коронавірусом COVID-19.

«Функції фахівців СЕС лягли на плечі сімейних лікарів. До їх компетенцій тепер водять функції здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб, проведення індивідуальної та масової профілактики захворювань та інше», – зауважила Наталія Янко.
Очільницяобласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби

Своєю чергою депутатка Луцької міської ради Алла Надточій повідомила, що на рівні міста вже з’явилася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Очільницяобласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби

«Влада та депутати повинні тримати руку на пульсі ситуації та слідкувати за дотриманням карантинних умов, адже від цього залежить здоров'я кожного жителя Луцька», – зауважила депутатка Луцькради.

У зв’язку з цим, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер закликав волинян дбати про своє здоров’я.
Очільницяобласного лабораторного центру вважає, що в Україні потрібно відновити роботу санепідемслужби

«Лучани мають бути свідомими і дотримуватися рекомендацій МОЗ. Якщо варто самоізолюватися, то треба цього дотримуватися саме 14 днів. Дуже важливо менше ходити у ті місця, де є скупчення людей, та тимчасово утриматися від подорожей. Здоров’я має бути на першому місці», – підкреслив Тарас Шкітер.

Зауважимо, на круглому столі також був присутній співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход, лікарка загальної практики – сімейної медицини у КП «Луцький центр первинної медико-саніторної допомоги №1» Ірина Борсук, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українки Вадим Ульянов та інші небайдужі лучани

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Теги: Волинь
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