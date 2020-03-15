В Україні можуть закрити заклади громадського харчування





Про це пише



Міністр охорони здоров`я Ілля Ємець зазначив, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом в країнах Європи.



"Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - сказав міністр.

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