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В Україні можуть закрити заклади громадського харчування

В Україні можуть закрити заклади громадського харчування
В міністерстві охорони здоров’я України пропонують при першому ускладненні епідемічної ситуації розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування.

Про це пише "Українська правда".

Міністр охорони здоров`я Ілля Ємець зазначив, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом в країнах Європи.

"Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - сказав міністр.

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Теги: МОЗ, коронавірус
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Коментарі 2
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Все закрити треба ....
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А Пащенко продовжує рекламувати свій общепіт і стверджує, що вірус в його харчевню не підступиться. Трудний чоловік, важкий, як чавун.
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