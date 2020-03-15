В Україні можуть закрити заклади громадського харчування
Сьогодні, 16:55
В міністерстві охорони здоров’я України пропонують при першому ускладненні епідемічної ситуації розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування.
Про це пише "Українська правда".
Міністр охорони здоров`я Ілля Ємець зазначив, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом в країнах Європи.
"Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - сказав міністр.
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Про це пише "Українська правда".
Міністр охорони здоров`я Ілля Ємець зазначив, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом в країнах Європи.
"Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - сказав міністр.
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Коментарі 2
Все закрити треба ....
А Пащенко продовжує рекламувати свій общепіт і стверджує, що вірус в його харчевню не підступиться. Трудний чоловік, важкий, як чавун.
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