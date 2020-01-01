Молитва, храм, правила гігієни і мінімум Інтернету: поради митрополита Михаїла
Сьогодні, 18:36
Очільник Волинської єпархії ПЦУ митрополит Михаїл закликав свою паству не панікувати через поширення коронавірусу.
У 2-гу неділю Великого посту владика говорив про роль віри у житті людини. Про це він зазначив під час проповіді на завершення Богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці, - повідомляє пресслужба єпархії.
У зв’язку із породженням паніки щодо коронавірусу, владика Михаїл нагадав слова із Євагнгеліє: «...і якщо смертоносне щось вип’ють, не пошкодить їм» (Мк. 16:18). Пояснюючи ці слова, архієрей зазначив, що не варто на час карантину забувати про віру. Потрібно ходити до храму, сповідатися та причащатися, і тоді Господь захистить ваше чисте серце від всіх негараздів.
"Але у сучасному світі, ми часто забуваємо про свої духовні потреби. Й замість того, аби прокинувшись, подякувати Богу, за те, що благословив прожити ще один день, ми відразу вмикаємо Інтернет, стверджує архіпастир. Саме сучасні засоби масової інформації «допомагають» сіяти паніку", - переконаний митрополит Михаїл.
На завершення проповіді владика Михаїл закликав менше заглядати в Інтернет, молитися й ходити до храму, а також дотримуватися елементарних правил гігієни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У 2-гу неділю Великого посту владика говорив про роль віри у житті людини. Про це він зазначив під час проповіді на завершення Богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці, - повідомляє пресслужба єпархії.
У зв’язку із породженням паніки щодо коронавірусу, владика Михаїл нагадав слова із Євагнгеліє: «...і якщо смертоносне щось вип’ють, не пошкодить їм» (Мк. 16:18). Пояснюючи ці слова, архієрей зазначив, що не варто на час карантину забувати про віру. Потрібно ходити до храму, сповідатися та причащатися, і тоді Господь захистить ваше чисте серце від всіх негараздів.
"Але у сучасному світі, ми часто забуваємо про свої духовні потреби. Й замість того, аби прокинувшись, подякувати Богу, за те, що благословив прожити ще один день, ми відразу вмикаємо Інтернет, стверджує архіпастир. Саме сучасні засоби масової інформації «допомагають» сіяти паніку", - переконаний митрополит Михаїл.
На завершення проповіді владика Михаїл закликав менше заглядати в Інтернет, молитися й ходити до храму, а також дотримуватися елементарних правил гігієни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Вибір редактора
Останні новини
Споживання води можуть обмежити
Сьогодні, 19:15
Молитва, храм, правила гігієни і мінімум Інтернету: поради митрополита Михаїла
Сьогодні, 18:36
Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами
Сьогодні, 17:58
На волинському озері для диких качок облаштували житло. ФОТО
Сьогодні, 17:36
Медіа
Їм пофіг на людей аби несли їм бабло
Схаменіться бог вас не врятує