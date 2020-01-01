Молитва, храм, правила гігієни і мінімум Інтернету: поради митрополита Михаїла

Очільник Волинської єпархії ПЦУ митрополитзакликав свою паству не панікувати через поширення коронавірусу.У 2-гу неділю Великого посту владика говорив про роль віри у житті людини. Про це він зазначив під час проповіді на завершення Богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці, - повідомляє пресслужба єпархії.У зв’язку із породженням паніки щодо коронавірусу, владика Михаїл нагадав слова із Євагнгеліє: «...і якщо смертоносне щось вип’ють, не пошкодить їм» (Мк. 16:18). Пояснюючи ці слова, архієрей зазначив, що не варто на час карантину забувати про віру. Потрібно ходити до храму, сповідатися та причащатися, і тоді Господь захистить ваше чисте серце від всіх негараздів."Але у сучасному світі, ми часто забуваємо про свої духовні потреби. Й замість того, аби прокинувшись, подякувати Богу, за те, що благословив прожити ще один день, ми відразу вмикаємо Інтернет, стверджує архіпастир. Саме сучасні засоби масової інформації «допомагають» сіяти паніку", - переконаний митрополит Михаїл.На завершення проповіді владика Михаїл закликав менше заглядати в Інтернет, молитися й ходити до храму, а також дотримуватися елементарних правил гігієни.