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Молитва, храм, правила гігієни і мінімум Інтернету: поради митрополита Михаїла

Молитва, храм, правила гігієни і мінімум Інтернету: поради митрополита Михаїла
Очільник Волинської єпархії ПЦУ митрополит Михаїл закликав свою паству не панікувати через поширення коронавірусу.

У 2-гу неділю Великого посту владика говорив про роль віри у житті людини. Про це він зазначив під час проповіді на завершення Богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці, - повідомляє пресслужба єпархії.

У зв’язку із породженням паніки щодо коронавірусу, владика Михаїл нагадав слова із Євагнгеліє: «...і якщо смертоносне щось вип’ють, не пошкодить їм» (Мк. 16:18). Пояснюючи ці слова, архієрей зазначив, що не варто на час карантину забувати про віру. Потрібно ходити до храму, сповідатися та причащатися, і тоді Господь захистить ваше чисте серце від всіх негараздів.

"Але у сучасному світі, ми часто забуваємо про свої духовні потреби. Й замість того, аби прокинувшись, подякувати Богу, за те, що благословив прожити ще один день, ми відразу вмикаємо Інтернет, стверджує архіпастир. Саме сучасні засоби масової інформації «допомагають» сіяти паніку", - переконаний митрополит Михаїл.

На завершення проповіді владика Михаїл закликав менше заглядати в Інтернет, молитися й ходити до храму, а також дотримуватися елементарних правил гігієни.

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Теги: Волинь
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Коментарі 3
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Заробіток бояться попівня втрати
Їм пофіг на людей аби несли їм бабло
Схаменіться бог вас не врятує
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правильно, нехай природний відбір робить свою справу
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Президент впроважує диджиталізацію усієї країни, а владика навпаки - цофає країну назад ! Якшо поводирі тягуть у різні боки - для простих людей то є роздвоєння. Ніхарашо !
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