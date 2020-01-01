На Волині побили повнолітнього та намагалися пограбувати
Сьогодні, 22:20
15-го березня у Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському у дворі між будинками №31 та 30 у неповнолітнього хлопця вимагали гроші та нанесли удари в обличчя.
Про це інформує БУГ.
Подія трапилася близько 18-ї години. На місце викликали поліцію: групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.
Як розповів сам неповнолітній потерпілий, він з другом гуляв у дворі. Із вікна 29-го будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, якісь хлопці почали до них вигукувати, потім вийшли на вулицю і стався конфлікт.
Неповнолітньому нанесли удар в обличчя.
“Я з другом грав цілий день з м’ячем. Двоє хлопців підійшли і почали вимагати гроші, потім вдарили мене. Менший брат побіг додому і сказав мамі, яка і викликала поліцію”, – розповів хлопець.
Правоохоронці на місці з’ясовували обставини інциденту, деталі не повідомили.
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Про це інформує БУГ.
Подія трапилася близько 18-ї години. На місце викликали поліцію: групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.
Як розповів сам неповнолітній потерпілий, він з другом гуляв у дворі. Із вікна 29-го будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, якісь хлопці почали до них вигукувати, потім вийшли на вулицю і стався конфлікт.
Неповнолітньому нанесли удар в обличчя.
“Я з другом грав цілий день з м’ячем. Двоє хлопців підійшли і почали вимагати гроші, потім вдарили мене. Менший брат побіг додому і сказав мамі, яка і викликала поліцію”, – розповів хлопець.
Правоохоронці на місці з’ясовували обставини інциденту, деталі не повідомили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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