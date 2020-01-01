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На Волині побили повнолітнього та намагалися пограбувати

На Волині побили повнолітнього та намагалися пограбувати
15-го березня у Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському у дворі між будинками №31 та 30 у неповнолітнього хлопця вимагали гроші та нанесли удари в обличчя.

Про це інформує БУГ.

Подія трапилася близько 18-ї години. На місце викликали поліцію: групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.

Як розповів сам неповнолітній потерпілий, він з другом гуляв у дворі. Із вікна 29-го будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, якісь хлопці почали до них вигукувати, потім вийшли на вулицю і стався конфлікт.

Неповнолітньому нанесли удар в обличчя.

“Я з другом грав цілий день з м’ячем. Двоє хлопців підійшли і почали вимагати гроші, потім вдарили мене. Менший брат побіг додому і сказав мамі, яка і викликала поліцію”, – розповів хлопець.

Правоохоронці на місці з’ясовували обставини інциденту, деталі не повідомили.

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Теги: нововолинськ, поліція, бійка, неповнолітній
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