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Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО

Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
У соцмережі опублікували підбірку фотографій Луцька у 1974 році.

Про це пише ІА Конкурент.

Світлинами у спільноті "Волинський край: історія в дрібничках" поділився користувач Юрій Тимощук. Із його слів, фото були надруковані у книзі "Луцьк. Історико-краєзнавчий нарис".

На них – центр міста, старі фонтани, "Промінь", готель "Україна", театр ляльок та багато інших будівель із незвичних ракурсів.

Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО



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Теги: ретрофото, луцьк, промінь, театр
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