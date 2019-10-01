Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО





Про це



Світлинами у спільноті "Волинський край: історія в дрібничках" поділився користувач Юрій Тимощук. Із його слів, фото були надруковані у книзі "Луцьк. Історико-краєзнавчий нарис".



На них – центр міста, старі фонтани, "Промінь", готель "Україна", театр ляльок та багато інших будівель із незвичних ракурсів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У соцмережі опублікували підбірку фотографій Луцька у 1974 році.Про це пише ІА Конкурент.Світлинами у спільноті "Волинський край: історія в дрібничках" поділився користувач. Із його слів, фото були надруковані у книзі "Луцьк. Історико-краєзнавчий нарис".На них – центр міста, старі фонтани, "Промінь", готель "Україна", театр ляльок та багато інших будівель із незвичних ракурсів.

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