Поблизу Луцька відремонтують автошлях за понад 15 мільйонів





Про це



Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Волинської області Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ км 50+500- км 61+500.



Надавача послуг визначать через відкриті торги. Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції приймають до 13 квітня, розпочнуть аукціон 19 травня. Період надання послуг – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 15,203 мільйона гривень.

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