Поблизу Луцька відремонтують автошлях за понад 15 мільйонів
15 березень, 23:23
Автошлях Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ планують ремонтувати за 15,203 мільйона гривень.
Про це інформує Волинь online.
Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Волинської області Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ км 50+500- км 61+500.
Надавача послуг визначать через відкриті торги. Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції приймають до 13 квітня, розпочнуть аукціон 19 травня. Період надання послуг – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 15,203 мільйона гривень.
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Про це інформує Волинь online.
Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Волинської області Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ км 50+500- км 61+500.
Надавача послуг визначать через відкриті торги. Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції приймають до 13 квітня, розпочнуть аукціон 19 травня. Період надання послуг – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 15,203 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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