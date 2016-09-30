У Луцьку почесними грамотами відзначили комунальників





Відтак відповідно до розпорядження в.о. міського голови, луцькі комунальники з нагоди свята отримали грамоти і подяки, -



Отож, почесною грамотою міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення життєдіяльності міста, надання якісних послуг лучанам нагородили:



Палька Сергія Георгійовича – електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування товариства «М.Ж.К.»;

Мазурка Василя Йосиповича – водія комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»;

Тимчук Галину Микитівну – головного бухгалтера Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування.



Подяку міського голови оголосили:



Грицюк Надії Василівні – швачці-в’язальниці ательє ремонту та пошиття одягу;

Єшкініну Олександру Васильовичу – інженеру з ремонту засобів стільникового зв’язку авторизованого сервісного центру «Центр сервіс»;

Остапчук Світлані Федорівні – перукарю перукарні “Міледі”;

Якубишеній Оксані Леонтіївні – підприємцю, власниці перукарні «Маестро».

Андрійчук Марії Василівні – техніку з обліку електроенергії житлово-комунального підприємства № 3;

Анісімову Івану Івановичу – слюсарю-сантехніку Луцької кооперативної житлово-експлуатаційної контори №8 ЖБК;

Баласу Василю Віталійовичу – водію бригади спецавтотранспорту Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;

Білану Олександру Олександровичу – водію житлово-комунального підприємства № 11;

Волошину Георгію Степановичу – електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 2;

Гаврилюку Сергію Анастасійовичу – майстру з поточного ремонту житлово-комунального підприємства № 2;

Гетман Ользі Іванівні – чистильнику димоходів, лежаків і топок житлово-комунального підприємства № 3;

Гопанчук Раїсі Семенівні – економісту Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування»;

Данильцеву Олександру Васильовичу – електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 11;

Дембіцькій Ніні Яківні – маляру товариства «М.Ж.К.»;

Дерев’янчук Ірині Василівні – начальнику цеху насосних та очисних споруд водопроводу комунального підприємства «Луцькводоканал»;

Довгалюку Олегу Володимировичу – робітнику зеленого будівництва дільниці утримання парків комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;

Калинович Оксані Олександрівні – провідному економісту житлово-комунального підприємства № 7;

Касіянку Станіславу Олександровичу – вантажнику бригади сміттєвозів Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;

Кроляк Юлії Анатоліївні – робітнику зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;

Ляшуку Василю Ананійовичу – слюсарю-сантехніку житлово-комунального підприємства № 7;

Мальцю Олександру Михайловичу – заступнику директора з технічних питань комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;

Наврусевичу Олександру Анатолійовичу – начальнику служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики державного комунального підприємства «Луцьктепло»;

Обачу Юрію Володимировичу – слюсарю-ремонтнику теплового району №1 державного комунального підприємства «Луцьктепло»;

Римарчуку Леоніду Петровичу – електромонтеру комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;

Стельмащук Тетяні Лікандрівні – приймальнику замовлень житлово-комунального підприємства №8 ЖБК;

Тутейку Валерію Володимировичу – майстру дільниці зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;

Чупуну Володимиру Анатолійовичу – заступнику директора комунального підприємства «Луцькводоканал».

колективу перукарні «Божена» ТзОВ «Божена» (керівник Койнеш Станіслава Ростиславівна);

колективу перукарні «Фея» ТзОВ «Фея» (керівник Соловецька Марія Леонтіївна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні відзначають День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Щорічно таке свято святкують у третю неділю березня, цьогоріч – 15 березня.Відтак відповідно до розпорядження в.о. міського голови, луцькі комунальники з нагоди свята отримали грамоти і подяки, - пише ІА Конкурент.Отож, почесною грамотою міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення життєдіяльності міста, надання якісних послуг лучанам нагородили:– електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування товариства «М.Ж.К.»;– водія комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»;– головного бухгалтера Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування.Подяку міського голови оголосили:– швачці-в’язальниці ательє ремонту та пошиття одягу;– інженеру з ремонту засобів стільникового зв’язку авторизованого сервісного центру «Центр сервіс»;– перукарю перукарні “Міледі”;– підприємцю, власниці перукарні «Маестро».– техніку з обліку електроенергії житлово-комунального підприємства № 3;– слюсарю-сантехніку Луцької кооперативної житлово-експлуатаційної контори №8 ЖБК;– водію бригади спецавтотранспорту Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;– водію житлово-комунального підприємства № 11;– електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 2;– майстру з поточного ремонту житлово-комунального підприємства № 2;– чистильнику димоходів, лежаків і топок житлово-комунального підприємства № 3;– економісту Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування»;– електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 11;– маляру товариства «М.Ж.К.»;– начальнику цеху насосних та очисних споруд водопроводу комунального підприємства «Луцькводоканал»;– робітнику зеленого будівництва дільниці утримання парків комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;– провідному економісту житлово-комунального підприємства № 7;– вантажнику бригади сміттєвозів Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;– робітнику зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;– слюсарю-сантехніку житлово-комунального підприємства № 7;– заступнику директора з технічних питань комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;– начальнику служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики державного комунального підприємства «Луцьктепло»;– слюсарю-ремонтнику теплового району №1 державного комунального підприємства «Луцьктепло»;– електромонтеру комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;– приймальнику замовлень житлово-комунального підприємства №8 ЖБК;– майстру дільниці зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;– заступнику директора комунального підприємства «Луцькводоканал».колективу перукарні «Божена» ТзОВ «Божена» (керівник Койнеш Станіслава Ростиславівна);колективу перукарні «Фея» ТзОВ «Фея» (керівник Соловецька Марія Леонтіївна).

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