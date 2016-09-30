У Луцьку почесними грамотами відзначили комунальників
Сьогодні, 02:13
В Україні відзначають День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Щорічно таке свято святкують у третю неділю березня, цьогоріч – 15 березня.
Відтак відповідно до розпорядження в.о. міського голови, луцькі комунальники з нагоди свята отримали грамоти і подяки, - пише ІА Конкурент.
Отож, почесною грамотою міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення життєдіяльності міста, надання якісних послуг лучанам нагородили:
Палька Сергія Георгійовича – електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування товариства «М.Ж.К.»;
Мазурка Василя Йосиповича – водія комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»;
Тимчук Галину Микитівну – головного бухгалтера Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування.
Подяку міського голови оголосили:
Грицюк Надії Василівні – швачці-в’язальниці ательє ремонту та пошиття одягу;
Єшкініну Олександру Васильовичу – інженеру з ремонту засобів стільникового зв’язку авторизованого сервісного центру «Центр сервіс»;
Остапчук Світлані Федорівні – перукарю перукарні “Міледі”;
Якубишеній Оксані Леонтіївні – підприємцю, власниці перукарні «Маестро».
Андрійчук Марії Василівні – техніку з обліку електроенергії житлово-комунального підприємства № 3;
Анісімову Івану Івановичу – слюсарю-сантехніку Луцької кооперативної житлово-експлуатаційної контори №8 ЖБК;
Баласу Василю Віталійовичу – водію бригади спецавтотранспорту Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;
Білану Олександру Олександровичу – водію житлово-комунального підприємства № 11;
Волошину Георгію Степановичу – електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 2;
Гаврилюку Сергію Анастасійовичу – майстру з поточного ремонту житлово-комунального підприємства № 2;
Гетман Ользі Іванівні – чистильнику димоходів, лежаків і топок житлово-комунального підприємства № 3;
Гопанчук Раїсі Семенівні – економісту Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування»;
Данильцеву Олександру Васильовичу – електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 11;
Дембіцькій Ніні Яківні – маляру товариства «М.Ж.К.»;
Дерев’янчук Ірині Василівні – начальнику цеху насосних та очисних споруд водопроводу комунального підприємства «Луцькводоканал»;
Довгалюку Олегу Володимировичу – робітнику зеленого будівництва дільниці утримання парків комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;
Калинович Оксані Олександрівні – провідному економісту житлово-комунального підприємства № 7;
Касіянку Станіславу Олександровичу – вантажнику бригади сміттєвозів Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;
Кроляк Юлії Анатоліївні – робітнику зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;
Ляшуку Василю Ананійовичу – слюсарю-сантехніку житлово-комунального підприємства № 7;
Мальцю Олександру Михайловичу – заступнику директора з технічних питань комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;
Наврусевичу Олександру Анатолійовичу – начальнику служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики державного комунального підприємства «Луцьктепло»;
Обачу Юрію Володимировичу – слюсарю-ремонтнику теплового району №1 державного комунального підприємства «Луцьктепло»;
Римарчуку Леоніду Петровичу – електромонтеру комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;
Стельмащук Тетяні Лікандрівні – приймальнику замовлень житлово-комунального підприємства №8 ЖБК;
Тутейку Валерію Володимировичу – майстру дільниці зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;
Чупуну Володимиру Анатолійовичу – заступнику директора комунального підприємства «Луцькводоканал».
колективу перукарні «Божена» ТзОВ «Божена» (керівник Койнеш Станіслава Ростиславівна);
колективу перукарні «Фея» ТзОВ «Фея» (керівник Соловецька Марія Леонтіївна).
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Відтак відповідно до розпорядження в.о. міського голови, луцькі комунальники з нагоди свята отримали грамоти і подяки, - пише ІА Конкурент.
Отож, почесною грамотою міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення життєдіяльності міста, надання якісних послуг лучанам нагородили:
Палька Сергія Георгійовича – електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування товариства «М.Ж.К.»;
Мазурка Василя Йосиповича – водія комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»;
Тимчук Галину Микитівну – головного бухгалтера Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування.
Подяку міського голови оголосили:
Грицюк Надії Василівні – швачці-в’язальниці ательє ремонту та пошиття одягу;
Єшкініну Олександру Васильовичу – інженеру з ремонту засобів стільникового зв’язку авторизованого сервісного центру «Центр сервіс»;
Остапчук Світлані Федорівні – перукарю перукарні “Міледі”;
Якубишеній Оксані Леонтіївні – підприємцю, власниці перукарні «Маестро».
Андрійчук Марії Василівні – техніку з обліку електроенергії житлово-комунального підприємства № 3;
Анісімову Івану Івановичу – слюсарю-сантехніку Луцької кооперативної житлово-експлуатаційної контори №8 ЖБК;
Баласу Василю Віталійовичу – водію бригади спецавтотранспорту Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;
Білану Олександру Олександровичу – водію житлово-комунального підприємства № 11;
Волошину Георгію Степановичу – електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 2;
Гаврилюку Сергію Анастасійовичу – майстру з поточного ремонту житлово-комунального підприємства № 2;
Гетман Ользі Іванівні – чистильнику димоходів, лежаків і топок житлово-комунального підприємства № 3;
Гопанчук Раїсі Семенівні – економісту Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування»;
Данильцеву Олександру Васильовичу – електромонтажнику з освітлення та освітлювальних мереж житлово-комунального підприємства № 11;
Дембіцькій Ніні Яківні – маляру товариства «М.Ж.К.»;
Дерев’янчук Ірині Василівні – начальнику цеху насосних та очисних споруд водопроводу комунального підприємства «Луцькводоканал»;
Довгалюку Олегу Володимировичу – робітнику зеленого будівництва дільниці утримання парків комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;
Калинович Оксані Олександрівні – провідному економісту житлово-комунального підприємства № 7;
Касіянку Станіславу Олександровичу – вантажнику бригади сміттєвозів Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»;
Кроляк Юлії Анатоліївні – робітнику зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;
Ляшуку Василю Ананійовичу – слюсарю-сантехніку житлово-комунального підприємства № 7;
Мальцю Олександру Михайловичу – заступнику директора з технічних питань комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;
Наврусевичу Олександру Анатолійовичу – начальнику служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики державного комунального підприємства «Луцьктепло»;
Обачу Юрію Володимировичу – слюсарю-ремонтнику теплового району №1 державного комунального підприємства «Луцьктепло»;
Римарчуку Леоніду Петровичу – електромонтеру комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло»;
Стельмащук Тетяні Лікандрівні – приймальнику замовлень житлово-комунального підприємства №8 ЖБК;
Тутейку Валерію Володимировичу – майстру дільниці зеленого будівництва комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька»;
Чупуну Володимиру Анатолійовичу – заступнику директора комунального підприємства «Луцькводоканал».
колективу перукарні «Божена» ТзОВ «Божена» (керівник Койнеш Станіслава Ростиславівна);
колективу перукарні «Фея» ТзОВ «Фея» (керівник Соловецька Марія Леонтіївна).
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