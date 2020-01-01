На Волині судили завідувачку фельдшерсько-акушерського пункту
Сьогодні, 08:11
Суддя Турійського районного суду Галина Хвіц розглянула матеріали, які надійшли від Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, про притягнення до адміністративної відповідальності завідувачку фельдшерсько-акушерського пункту села Ладинь Любомльського району, депутатку Овлочинської сільської ради Турійського району.
Слухання справи відбулось 11 березня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль.
Жінка, будучи депутатом Овлочинської сільської ради Турійського району та, відповідно до підпункту «б» пункту першого частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, несвоєчасно подала без поважних причин декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 роки.
У судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні зазначених правопорушень визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому і пояснила, що про обов'язок подати декларації за 2017 рік та 2018 рік знала, однак, не було технічної можливості подати їх вчасно. Просила суворо не карати.
Прокурор у судовому засіданні просив визнати жінку винною у вчиненні вказаних правопорушень та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в мінімальному розмірі.
Суддя постановила визнати депутатку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на неї штраф в розмірі 850 гривень. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень.
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Слухання справи відбулось 11 березня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль.
Жінка, будучи депутатом Овлочинської сільської ради Турійського району та, відповідно до підпункту «б» пункту першого частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, несвоєчасно подала без поважних причин декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 роки.
У судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні зазначених правопорушень визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому і пояснила, що про обов'язок подати декларації за 2017 рік та 2018 рік знала, однак, не було технічної можливості подати їх вчасно. Просила суворо не карати.
Прокурор у судовому засіданні просив визнати жінку винною у вчиненні вказаних правопорушень та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в мінімальному розмірі.
Суддя постановила визнати депутатку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на неї штраф в розмірі 850 гривень. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А Педро Порро тільки либиться як печене порося.
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