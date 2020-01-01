На Волині судили завідувачку фельдшерсько-акушерського пункту

Галина Хвіц розглянула матеріали, які надійшли від Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, про притягнення до адміністративної відповідальності завідувачку фельдшерсько-акушерського пункту села Ладинь Любомльського району, депутатку Овлочинської сільської ради Турійського району.



Слухання справи відбулось 11 березня. Про це йдеться у постанові суду, -



Жінка, будучи депутатом Овлочинської сільської ради Турійського району та, відповідно до підпункту «б» пункту першого частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, несвоєчасно подала без поважних причин декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 роки.



У судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні зазначених правопорушень визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому і пояснила, що про обов'язок подати декларації за 2017 рік та 2018 рік знала, однак, не було технічної можливості подати їх вчасно. Просила суворо не карати.



Прокурор у судовому засіданні просив визнати жінку винною у вчиненні вказаних правопорушень та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в мінімальному розмірі.



Суддя постановила визнати депутатку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на неї штраф в розмірі 850 гривень. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Турійського районного судурозглянула матеріали, які надійшли від Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, про притягнення до адміністративної відповідальності завідувачку фельдшерсько-акушерського пункту села Ладинь Любомльського району, депутатку Овлочинської сільської ради Турійського району.Слухання справи відбулось 11 березня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль.Жінка, будучи депутатом Овлочинської сільської ради Турійського району та, відповідно до підпункту «б» пункту першого частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, несвоєчасно подала без поважних причин декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 роки.У судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні зазначених правопорушень визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому і пояснила, що про обов'язок подати декларації за 2017 рік та 2018 рік знала, однак, не було технічної можливості подати їх вчасно. Просила суворо не карати.Прокурор у судовому засіданні просив визнати жінку винною у вчиненні вказаних правопорушень та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в мінімальному розмірі.Суддя постановила визнати депутатку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на неї штраф в розмірі 850 гривень. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень.

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