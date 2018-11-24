У Львові закривають усі заклади торгівлі, ресторани та кафе
Сьогодні, 03:13
У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином проти поширення коронавірусу Covid-19. Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки.
Про тимчасове закриття усіх торгових закладів повідомив мер Львова Андрій Садовий, - пише "канал 24".
З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже,
– наголосив Садовий.
Відповідне рішення про закриття усіх закладів приймуть 16 березня під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки.
Згодом Садовий у коментарі ZAXID.NET уточнив, що закритими будуть всі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян. Відтак, вже з понеділка у столиці Галичини закриють ресторани, кав'ярні та торгово-розважальні центри.
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Про тимчасове закриття усіх торгових закладів повідомив мер Львова Андрій Садовий, - пише "канал 24".
З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже,
– наголосив Садовий.
Відповідне рішення про закриття усіх закладів приймуть 16 березня під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки.
Згодом Садовий у коментарі ZAXID.NET уточнив, що закритими будуть всі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян. Відтак, вже з понеділка у столиці Галичини закриють ресторани, кав'ярні та торгово-розважальні центри.
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