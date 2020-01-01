Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями
Сьогодні, 06:08
На засіданні РНБО обговорили можливість закриття пересування між областями, якщо в них буде підтверджено понад 5 випадків захворювання на коронавірус.
Про це пише Depo.Хмельницький.
Наразі найбільш вразливою залишається сусідня з Хмельниччиною – Чернівецька область.
Як повідомляє МОЗ, станом на ранок сьогодні, 15 березня, в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – 2 випадки та в Житомирській – 1 (летальний).
Упродовж 14 березня, до Центру громадського здоров’я надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19:
– Чернівецька – 5,
– Рівненська – 3,
– Черкаська – 1,
– Волинська – 1,
– Київська – 1,
– Тернопільська – 1.
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Про це пише Depo.Хмельницький.
Наразі найбільш вразливою залишається сусідня з Хмельниччиною – Чернівецька область.
Як повідомляє МОЗ, станом на ранок сьогодні, 15 березня, в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – 2 випадки та в Житомирській – 1 (летальний).
Упродовж 14 березня, до Центру громадського здоров’я надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19:
– Чернівецька – 5,
– Рівненська – 3,
– Черкаська – 1,
– Волинська – 1,
– Київська – 1,
– Тернопільська – 1.
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