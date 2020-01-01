Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями





Про це



Наразі найбільш вразливою залишається сусідня з Хмельниччиною – Чернівецька область.



Як повідомляє МОЗ, станом на ранок сьогодні, 15 березня, в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – 2 випадки та в Житомирській – 1 (летальний).



Упродовж 14 березня, до Центру громадського здоров’я надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19:

– Чернівецька – 5,

– Рівненська – 3,

– Черкаська – 1,

– Волинська – 1,

– Київська – 1,

– Тернопільська – 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні РНБО обговорили можливість закриття пересування між областями, якщо в них буде підтверджено понад 5 випадків захворювання на коронавірус.Про це пише Depo.Хмельницький.Наразі найбільш вразливою залишається сусідня з Хмельниччиною – Чернівецька область.Як повідомляє МОЗ, станом на ранок сьогодні, 15 березня, в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – 2 випадки та в Житомирській – 1 (летальний).Упродовж 14 березня, до Центру громадського здоров’я надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19:– Чернівецька – 5,– Рівненська – 3,– Черкаська – 1,– Волинська – 1,– Київська – 1,– Тернопільська – 1.

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