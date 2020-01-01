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Закриття закладів та 5 мільйонів на апарати штучної вентиляції легень: у Луцьку депутати збираються на позачергову сесію

Закриття закладів та 5 мільйонів на апарати штучної вентиляції легень: у Луцьку депутати збираються на позачергову сесію
16 березня, скликають позачергову сесію Луцькради через вживання негайних дій щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомив радник в.о. Луцького міського голови Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.

"Ініціюємо скликання термінової позачергової сесії міської ради, на якій будуть розглядатися наступні питання щодо протидії поширенню коронавірусу:

1. Виділення 5 мільйонів гривень для придбання апаратів штучної вентиляції легень, тестів, засобів захисту, засобів санації (до пошуку та замовлення вищевказаного приступили ще в п‘ятницю) та ін., а також надання повноважень виконкому оперативно розпоряджатися коштами резервного фонду в розмірі ще 5 млн грн на заходи з боротьби з коронавірусом.

2. Закриття на карантин закладів громадського харчування, ринків, закладів торгівлі, усіх спортзалів, торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Бізнес буде зазнавати збитків, але ми будемо шукати варіанти запровадження податкових канікул по податку на землю та податку на нерухомість на час вимушеного припинення роботи під час карантину та разом з бізнесом шукати інші варіанти компенсацій й мінімізації збитків", - йдеться у дописі.

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Теги: луцьк, сесія, коронавірус
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